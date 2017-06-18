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  • 18.06, 23:17
    Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии: видео. Иран, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии: видео

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    Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии: видео

    Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии: видео

    Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии: видео
    • Фото: @PressTV /twitter.com

      • Корпус Стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по позициям террористов в районе сирийского города Дейр-эз-Зор.

      Из заявления КСИР: «В ответ на преступления террористов, совершенные 17 хордада (дата по иранскому календарю, соответствующая 7 июня) в Тегеране, КСИР нанес ракетный удар по скоплениям террористов, их командным пунктам и пунктам обеспечения в районе Дейр-эз-Зора на востоке Сирии. Были применены ракеты класса „земля — земля“ средней дальности».

      Ракеты были запущены с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан, передает ТАСС.

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