Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии: видео

Корпус Стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по позициям террористов в районе сирийского города
Дейр-эз-Зор.
Из заявления КСИР: «В ответ на преступления террористов, совершенные 17 хордада (дата по иранскому календарю, соответствующая 7 июня) в Тегеране, КСИР нанес ракетный удар по скоплениям террористов, их командным пунктам и пунктам обеспечения в районе Дейр-эз-Зора на востоке Сирии. Были применены ракеты класса „земля — земля“ средней дальности».
Ракеты были запущены с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан, передает ТАСС.
Ракеты были запущены с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан, передает ТАСС.
Комментарии