Airbus показала новую версию A380 с модифицированными крыльями

Авиастроительный гигант Airbus в воскресенье представил новую модификацию самого большого в мире пассажирского самолета A380. Новая модель получила название Airbus A380plus.
Салон нового самолета вмещает 933 пассажира — на 80 больше, чем предыдущая модель. Изменена конструкция крыльев, что улучшит аэродинамику, а также позволит сэкономить расход топлива на 4%.
При этом новая версия А380 реже требует техобслуживания, а строительство обновленного самолета стоит на 13% дешевле (около 370 млн долларов вместо 428 млн), передает ТАСС.
Airbus A380 — самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. Его максимальная вместимость — 853 человека, максимальная взлетная масса — 575 тонн, размах крыльев — 79,7 м, максимальная дальность полета — 15 тысяч 200 км, крейсерская скорость — 945 км/ч.
Introducing #A380plus,further increasing A380’s efficiency w/ winglets to provide up to 4% fuel burn savings #PAS17 https://t.co/SGtJO1QXBJ pic.twitter.com/nkCWYOr7Xc— Airbus PRESS (@AirbusPRESS) 18 июня 2017 г.
При этом новая версия А380 реже требует техобслуживания, а строительство обновленного самолета стоит на 13% дешевле (около 370 млн долларов вместо 428 млн), передает ТАСС.
Airbus A380 — самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. Его максимальная вместимость — 853 человека, максимальная взлетная масса — 575 тонн, размах крыльев — 79,7 м, максимальная дальность полета — 15 тысяч 200 км, крейсерская скорость — 945 км/ч.
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