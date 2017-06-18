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  • 19.06, 00:48

    Airbus показала новую версию A380 с модифицированными крыльями

    3 комментария
    • Фото Reuters © 2017, Pascal Rossignol
    Airbus показала новую версию A380 с модифицированными крыльями

    Airbus показала новую версию A380 с модифицированными крыльями

    Airbus показала новую версию A380 с модифицированными крыльями
  • Фото Reuters © 2017, Pascal Rossignol

    • Авиастроительный гигант Airbus в воскресенье представил новую модификацию самого большого в мире пассажирского самолета A380. Новая модель получила название Airbus A380plus.

    Салон нового самолета вмещает 933 пассажира — на 80 больше, чем предыдущая модель. Изменена конструкция крыльев, что улучшит аэродинамику, а также позволит сэкономить расход топлива на 4%.


    При этом новая версия А380 реже требует техобслуживания, а строительство обновленного самолета стоит на 13% дешевле (около 370 млн долларов вместо 428 млн), передает ТАСС.

    Airbus A380 — самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. Его максимальная вместимость — 853 человека, максимальная взлетная масса — 575 тонн, размах крыльев — 79,7 м, максимальная дальность полета — 15 тысяч 200 км, крейсерская скорость — 945 км/ч.

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