Четыре человека погибли при столкновении фуры с легковушкой под Рязанью: фото

В Рязанской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Четыре человека погибли.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Александра Пономарёва, авария произошла около полудня на 292-м километре автодороги Москва — Астрахань.
Александр Пономарёв: «По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Chevrolet совершил выход на полосу встречного движения, после чего его занесло. Он пытался вырулить, это со слов очевидцев, но его развернуло, и он боком въехал в грузовик Volvo».
Судя по кадрам с места происшествия, легковушку буквально смяло от удара. Никто из четырех находящихся в ней людей не выжил.
Александр Пономарёв: «По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Chevrolet совершил выход на полосу встречного движения, после чего его занесло. Он пытался вырулить, это со слов очевидцев, но его развернуло, и он боком въехал в грузовик Volvo».
Судя по кадрам с места происшествия, легковушку буквально смяло от удара. Никто из четырех находящихся в ней людей не выжил.
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