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  • 18.06, 23:17

    Четыре человека погибли при столкновении фуры с легковушкой под Рязанью: фото

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    Четыре человека погибли при столкновении фуры с легковушкой под Рязанью: фото

    Четыре человека погибли при столкновении фуры с легковушкой под Рязанью: фото

    Четыре человека погибли при столкновении фуры с легковушкой под Рязанью: фото
  • Фото: 62.mchs.gov.ru

    • В Рязанской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Четыре человека погибли.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Александра Пономарёва, авария произошла около полудня на 292-м километре автодороги Москва — Астрахань.

    Александр Пономарёв: «По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Chevrolet совершил выход на полосу встречного движения, после чего его занесло. Он пытался вырулить, это со слов очевидцев, но его развернуло, и он боком въехал в грузовик Volvo».

    Судя по кадрам с места происшествия, легковушку буквально смяло от удара. Никто из четырех находящихся в ней людей не выжил.

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