Последний вагон. Весна
ТВ-Эфир
Последний вагон. Весна
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.06, 23:17

    «Макронисты» с большим отрывом лидируют на парламентских выборах во Франции

    комментировать

    «Макронисты» с большим отрывом лидируют на парламентских выборах во Франции

    «Макронисты» с большим отрывом лидируют на парламентских выборах во Франции

    Движение «Вперед, республика!», возглавляемое президентом Франции Эммануэлем Макроном, получит абсолютное большинство мест в Национальном собрании, прогнозируют эксперты.

    Сразу несколько организаций, исследующих общественное мнение, отдают «макронистам» уверенную победу. «Вперед, республика», по разным прогнозам, получит от 360 до 425 мест в парламенте.

    Второй, как ожидается, финиширует правая партия «Республиканцы» и ее союзники (около 130 мест). Социалисты получат до 30 мест, левому движению «Непокорившаяся Франция» достанется от 12 до 17 мест в парламенте, а «Национальному фронту» под руководством Марин Ле Пен — от 4 до 6 мест, передает РИА Новости.

    Сама Ле Пен впервые избрана депутатом Национального собрания. В Энен-Бомоне, где она избиралась, за нее проголосовали 67%.

    Второй тур парламентских выборов прошел во Франции в воскресенье. Наблюдатели отмечают низкую явку.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru