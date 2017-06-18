«Макронисты» с большим отрывом лидируют на парламентских выборах во Франции

Движение «Вперед, республика!», возглавляемое президентом Франции Эммануэлем Макроном, получит абсолютное большинство мест в Национальном собрании, прогнозируют эксперты.
Сразу несколько организаций, исследующих общественное мнение, отдают «макронистам» уверенную победу. «Вперед, республика», по разным прогнозам, получит от 360 до 425 мест в парламенте.
Второй, как ожидается, финиширует правая партия «Республиканцы» и ее союзники (около 130 мест). Социалисты получат до 30 мест, левому движению «Непокорившаяся Франция» достанется от 12 до 17 мест в парламенте, а «Национальному фронту» под руководством Марин Ле Пен — от 4 до 6 мест, передает РИА Новости.
Второй тур парламентских выборов прошел во Франции в воскресенье. Наблюдатели отмечают низкую явку.
Второй, как ожидается, финиширует правая партия «Республиканцы» и ее союзники (около 130 мест). Социалисты получат до 30 мест, левому движению «Непокорившаяся Франция» достанется от 12 до 17 мест в парламенте, а «Национальному фронту» под руководством Марин Ле Пен — от 4 до 6 мест, передает РИА Новости.
Второй тур парламентских выборов прошел во Франции в воскресенье. Наблюдатели отмечают низкую явку.
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