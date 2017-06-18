Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен заявил, что возможные проблемы украинского бюджета
из-за реализации проекта «Северный поток — 2» его не интересуют.
В комментарии Der Spiegel Мерен подчеркнул, что консолидация украинского бюджета не входит в задачи его компании. Кроме этого, он указал на проблемное состояние газотранспортной системы Украины. По словам Мерена, европейские потребители за долгие годы заплатили Украине миллиарды за транзит газа, однако она ничего не вкладывала в обслуживание трубопроводов.
Wintershall рассчитывает реализовать «Северный поток — 2», несмотря на противодействие. По словам Мерена, только Россия может помочь Европе удовлетворить растущий спрос на газ в Европе.
«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Ввести в строй «Северный поток — 2» планируется к концу 2019 года. В случае реализации проекта Украина может потерять до двух миллиардов долларов в год.
Wintershall рассчитывает реализовать «Северный поток — 2», несмотря на противодействие. По словам Мерена, только Россия может помочь Европе удовлетворить растущий спрос на газ в Европе.
«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Ввести в строй «Северный поток — 2» планируется к концу 2019 года. В случае реализации проекта Украина может потерять до двух миллиардов долларов в год.
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