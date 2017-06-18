Дочери поздравили Маккартни с двойным праздником

Пол Маккартни в свой
75-й день рождения поздравил в Twitter мужскую половину населения с отмечаемым в Великобритании Днем отца. Его самого дочери поздравили с двойным праздником.
Музыкант прикрепил к сообщению фотографию, где запечатлен со своим отцом Джеймсом Маккартни, сообщает сайт Вести.Ru.
Пол Маккартни: «С Днем отца! С любовью от меня и Джимми Маккартни».
Между тем самого музыканта с двойным праздником в соцсетях поздравили его дочери, Стелла и Мэри Маккартни.
Стелла Маккартни: «С днем рождения и с Днем отца, папа. Я так счастлива, что ты в моем сердце. Ты вдохновляешь меня каждый день. Я люблю тебя».
Фотограф и автор книг о вегетарианской кухне Мэри Маккартни назвала сэра Пола «классным папой» и опубликовала снимок отца в Instagram.
В свою очередь Йоко Оно, вдова Джона Леннона, поздравила Маккартни в Twitter, разместив фото, на котором они запечатлены в обнимку.
Пол Маккартни: «С Днем отца! С любовью от меня и Джимми Маккартни».
Happy Daddy’s Day with love from me and Jimmy Mac x pic.twitter.com/tduGrGFOlF— Paul McCartney (@PaulMcCartney) 18 июня 2017 г.
Между тем самого музыканта с двойным праздником в соцсетях поздравили его дочери, Стелла и Мэри Маккартни.
Стелла Маккартни: «С днем рождения и с Днем отца, папа. Я так счастлива, что ты в моем сердце. Ты вдохновляешь меня каждый день. Я люблю тебя».
Happy birthday and happy Father’s Day dad… I am so blessed to have you in my heart and soul, you inspire every day. I love you x Stella pic.twitter.com/HPJR0BpLmc— Stella McCartney (@StellaMcCartney) 18 июня 2017 г.
Фотограф и автор книг о вегетарианской кухне Мэри Маккартни назвала сэра Пола «классным папой» и опубликовала снимок отца в Instagram.
В свою очередь Йоко Оно, вдова Джона Леннона, поздравила Маккартни в Twitter, разместив фото, на котором они запечатлены в обнимку.
Happy Birthday @PaulMcCartney and congratulations! Lots of love, yoko pic.twitter.com/pnLNXUc0a7— Yoko Ono (@yokoono) 18 июня 2017 г.
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