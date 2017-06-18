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  • 18.06, 21:46

    Дочери поздравили Маккартни с двойным праздником

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    Дочери поздравили Маккартни с двойным праздником

    Дочери поздравили Маккартни с двойным праздником

    Дочери поздравили Маккартни с двойным праздником
  • Фото: @StellaMcCartney /twitter.com

    • Пол Маккартни в свой 75-й день рождения поздравил в Twitter мужскую половину населения с отмечаемым в Великобритании Днем отца. Его самого дочери поздравили с двойным праздником.

    Музыкант прикрепил к сообщению фотографию, где запечатлен со своим отцом Джеймсом Маккартни, сообщает сайт Вести.Ru.

    Пол Маккартни: «С Днем отца! С любовью от меня и Джимми Маккартни».



    Между тем самого музыканта с двойным праздником в соцсетях поздравили его дочери, Стелла и Мэри Маккартни.

    Стелла Маккартни: «С днем рождения и с Днем отца, папа. Я так счастлива, что ты в моем сердце. Ты вдохновляешь меня каждый день. Я люблю тебя».



    Фотограф и автор книг о вегетарианской кухне Мэри Маккартни назвала сэра Пола «классным папой» и опубликовала снимок отца в Instagram.

    Happy Birthday daddy cool @paulmccartney plus Happy Father’s Day too! X 💕

    Публикация от Mary McCartney (@maryamccartney)



    В свою очередь Йоко Оно, вдова Джона Леннона, поздравила Маккартни в Twitter, разместив фото, на котором они запечатлены в обнимку.

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