Вахта памяти: на островах Соммерс и Тютерс ищут останки погибших

Съемочная группа НТВ отправились туда, где земля до сих пор в шрамах, где до сих пор опасно ходить, и где до сих пор ищут останки погибших. Крошечные острова Финского залива. Тот самый секретный фарватер, который нужно было отбить, чтобы остановить немцев во времена Великой Отечественной.

Остров Соммерс — 950 на 450 метров. Там тактический десант Балтийского флота сражался за родину, их бросил в пекло капитан первого ранга Левченко, хотевший реабилитироваться за сдачу Крыма. Задачу поставил просто — финнов с острова выбить, подмоги не ждать.



Никита Семенцов, участник экспедиции «Гогланд»: «Вот эти камни, покрытые мхом и лишайниками, во время дождя становятся очень скользкими. Вы представляете, боец со всем обмундированием высаживается в трехбалльный шторм? В общей сложности 265 человек высаживались. Из них более 200 погибли».



Сражались до последнего патрона. Они просто знали, что если остров не отбить у финнов, ни один советский корабль не сможет выйти в Балтику.



Остров крошечный, операция готовилась наспех, был шторм, а возле берега очень сильное течение. Две группы десантников, пытавшиеся штурмовать Соммерс, даже не поняли, в какой части острова они оказались. Они пытались забраться на скалы с полной боевой выкладкой.



Все, что них известно — только в педантичных записях финских военных. Выжившие спрятались в пещере, и их забросали гранатами. Раненых пытали. А в российских архивах есть информация, что на командира десанта майора Пасько посмертно списали неудачу. Теперь так же, как он дрался за родину, историки дерутся за его память.



Соседний остров — Тютерс, на нем были немцы. Восемь квадратных километров. Но вместе с Соммерсом он — тот самый секретный фарватер, за который бились целые армии, ведь он был дверью в Европу. У истории нет сослагательного наклонения, но острова могли быть и ключом, который позволил бы разомкнуть блокаду Ленинграда. Сегодня поисковики говорят, что оружия на острове хватило бы для обороны Берлина — все виды тяжелой артиллерии. Когда на него впервые пустили гражданских, он выглядел как музей войны под открытым небом. Немцы держали его три года.



Артём Хуторской, начальник экспедиции «Гогланд»: «Нас часто спрашивают, почему мы такое внимание уделяем Тютерсу, когда здесь именно немецкая военная техника, а не наша. Объяснение очень простое. Если наши потомки не оценят эти „шедевры инженерного искусства“, то они не смогут в полной мере понять, какой был совершен подвиг, чтобы вот это уничтожить и победить».



Волонтеры пытаются убраться на острове. Это — их вахта памяти. Горы ржавых тубусов от тех самых снарядов, которыми немцы отбивались. Десятки тысяч, они повсюду, насколько хватает глаз.



Поисковики обходят с миноискателем дюны. Саперы разминировали много, но что осталось под песком, лучше не задумываться. На острове был заминирован каждый метр, чтобы русские точно не прошли. Об этом ходят легенды среди черных копателей, которые провели свою разведку боем раньше саперов и раньше поисковиков.



На острове есть памятник на месте гибели экипажа советского самолета. Только от самого самолета мало что осталось. Судя по найденному боекомплекту, борт даже не успел отстреляться. Он попал под зенитный огонь и был сбит.



Что это был за самолет, поняли по номеру уцелевшего от мародеров двигателя. А экипаж установили по спискам пропавших без вести. И сегодня родные летчиков обещают приехать, чтобы вместе вгрызаться в землю и попытаться найти останки.



Подробности — в видеоматериале.