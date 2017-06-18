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  • 18.06, 21:46

    Сборные Португалии и Мексики разошлись миром в Казани

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    • Фото РИА Новости, Антон Денисов
    Сборные Португалии и Мексики разошлись миром в Казани

    Сборные Португалии и Мексики разошлись миром в Казани

    Сборные Португалии и Мексики разошлись миром в Казани
  • Фото РИА Новости, Антон Денисов

    • Матч группового этапа Кубка конфедераций по футболу между сборными Португалии и Мексики, прошедший в Казани, завершился результативной ничьей — 2:2. При этом мексиканцы спасли матч уже в компенсированное арбитром время.

    Голами в составе сборной Португалии отметились Рикарду Куарежма (на 34-й минуте) и Седрик Соареш (86). Мексиканцы ответили точными ударами Хавьера Эрнандеса (42) и Эктора Морено (90+1).

    В этом матче впервые была использована система видеопомощи арбитрам, в результате чего был отменен гол португальского защитника Пепе, забитый из офсайда.

    По итогам первого тура в группе А на первое место вышла сборная России, обыгравшая накануне в матче открытия команду Новой Зеландии. Во втором туре португальцы 21 июня сыграют с россиянами в Москве, а сборная Мексики в этот же день встретится с командой Новой Зеландии в Сочи.
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