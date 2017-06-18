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  • 18.06, 20:15

    Северная Корея обвинила спецслужбы США в краже дипломатической почты

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    Северная Корея обвинила спецслужбы США в краже дипломатической почты

    Северная Корея обвинила спецслужбы США в краже дипломатической почты

    Власти КНДР обвинили американские спецслужбы и правоохранительные органы в краже дипломатической корреспонденции.

    Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что 16 июня в аэропорту им. Кеннеди в Нью-Йорке у северокорейской делегации, которая возвращалась со встречи стран — членов конвенции о правах инвалидов, якобы украли дипломатическую почту.

    По данным агентства, к дипломатам подошла большая группа американских правоохранителей и сотрудники спецслужб (около 20 человек). Они якобы силой забрали у делегатов корреспонденцию.

    В Пхеньяне случившееся назвали «возмутительным грабежом», «нарушением суверенитета» и «грубой провокацией». В МИД КНДР заявили, что США — это страна, где «царят преступность и беззаконие». Также в ведомстве отметили, что после этого случая стоит задуматься, подходит ли Нью-Йорк, где располагается штаб-квартира ООН и проходят заседания Генассамблеи ООН, для проведения международных встреч.

    Отметим, что между США и КНДР нет дипломатических отношений. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

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