Как волонтеры из ЕС помогают населению Донбасса: репортаж НТВ

Интербригады — новый вид гуманитарной помощи Донбассу. Европейцы приезжают, чтобы своими руками помочь и своими глазами увидеть происходящее.

Кристель Неан носит форму. Без знаков отличия, но с шевроном Донецкой народной республики. Она не была военным корреспондентом, пока не оказалась здесь. И вот только приехала с передовой, и снова собирается обратно. Ее первый репортаж о войне, который вышел на ее родине во Франции, был снят в поселке Зайцево. Неспокойное место. Линия фронта. Обстрелы.



Кристель Неан: «Украинская армия словно с цепи сорвалась и начала заливать огнем нашу позицию и ту, где мы находились ранее днем. Ракеты, противотанковые орудия, минометы, стрелковое оружие — в ход пошло все».



В Донецкой народной республике есть министерство иностранных дел. Но республика не признана. Зарубежных посольств, консульств здесь нет. Нет и въездных виз. И порой сложно сказать, сколько иностранных граждан находятся сейчас в республике. Люди приезжают. И чаще всего — из Евросоюза.



Информационная оборона — это особая специальность, говорит финн Янус Путконен. Идет война, нужно защищаться. Сводки, данные об обстрелах, разрушениях и жертвах публикуются на нескольких языках. Окно в Европу из зоны АТО. Это информационное агентство пытается объяснить людям на Западе, что тысячи погибших мирных жителей Донбасса и миллионы живущих — это не террористы и не преступники.



Это уже не журналистский, а гуманитарный проект Путконена. Деньги, которые получают за размещенные в Интернете материалы, отдают тем, кому они нужнее.



Янус Путконен: «Мы помогали вставлять окна в приютах, привозили лекарства в больницы, мы даже помогали восстанавливать крыши некоторых поврежденных домов».



Британского журналиста Грэма Филлипса дети Донбасса называют дядя Гриша. Он привез в детский дом в Лутугино подарки, купленные на пожертвования, и обещает делать это как можно чаще. И просит тех, кому не все равно, откликнуться. Карандаши, бумага, одежда, продукты. Все это нужно.



Несколько раз в год сюда приезжают гости из Европы организованными группами. Гражданские активисты, которым интересно знать, что на самом деле происходит в Донбассе. Таких людей десятки. Витторио Ранджелони является организатором поездки одной из таких групп. Он живет в Донецке уже третий год.



Подробности — в видеоматериале.