Путин рассказал НТВ, что больше всего ценит в футболе

На прямой линии Владимир Путин вскользь заметил, что ничего не забывает, особенно, если
кто-то попытался его обмануть. И весь этот срез теперь на особом контроле. Даже та его часть, которую можно посчитать лирической, — блиц-вопрос к Валерию Газзаеву: когда футбол у нас нормальный будет?
Валерий Газзаев — уже не главный тренер сборной, но вопрос явно услышан не только им.
Отвечая на вопрос в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой о «наболевшем и нагоревшем» в российском футболе, Владимир Путин отметил, что больше увлекается хоккеем, но футбол уважает.
Владимир Путин, президент РФ: «Я больше, честно говоря, увлекаюсь хоккеем, но я с большим уважением отношусь к игре, которой увлекаются миллионы людей во всем мире и в нашей стране тоже. Футбол — это очень интересно, особенно, когда красиво играют, это искусство самое настоящее! Красивая игра мне нравится, конечно!»
То есть красивая игра — программа-минимум для тех, кто выйдет на поле на Кубке конфедераций. Это — обкатка перед домашним чемпионатом мира. И это — еще один сигнал из области — играйте не головой, а с головой. Первый матч сборная России выиграла у Новой Зеландии — 2:0. Главное теперь не расслабляться. На следующий матч президент болеть уже едва ли приедет, но следующий результат вряд ли пропустит, судя по настроению.
Отвечая на вопрос в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой о «наболевшем и нагоревшем» в российском футболе, Владимир Путин отметил, что больше увлекается хоккеем, но футбол уважает.
Владимир Путин, президент РФ: «Я больше, честно говоря, увлекаюсь хоккеем, но я с большим уважением отношусь к игре, которой увлекаются миллионы людей во всем мире и в нашей стране тоже. Футбол — это очень интересно, особенно, когда красиво играют, это искусство самое настоящее! Красивая игра мне нравится, конечно!»
То есть красивая игра — программа-минимум для тех, кто выйдет на поле на Кубке конфедераций. Это — обкатка перед домашним чемпионатом мира. И это — еще один сигнал из области — играйте не головой, а с головой. Первый матч сборная России выиграла у Новой Зеландии — 2:0. Главное теперь не расслабляться. На следующий матч президент болеть уже едва ли приедет, но следующий результат вряд ли пропустит, судя по настроению.
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