Лето вскоре вновь покинет Москву

Установившаяся в последние дни теплая погода в Москве продержится лишь до середины недели.
Как сообщает сайт мэрии Москвы со ссылкой на Гидрометцентр РФ, рабочая неделя принесет в столицу кратковременные дожди и похолодание.
В понедельник, 19 июня, температура прогреется до 22 градусов, возможен небольшой дождь. В некоторых районах ожидается гроза.
Во вторник потеплеет до 24 градусов. Небо будет облачным с небольшим дождем. Среда принесет прохладу, в Москве ожидается не больше 20 градусов, возможны осадки. Во второй половине недели еще похолодает: в четверг температура воздуха составит 14–19 градусов, а в пятницу — плюс 18 градусов, возможны дожди.
Холодные май и июнь в этом году не перестают преподносить москвичам сюрпризы. Московский май стал самым холодным в XXI веке. 29 мая на Москву и область обрушился беспрецедентный за всю историю метеонаблюдений ураган, унесший жизни 17 человек. А четверг, 15 июня, вошел в историю метеонаблюдений столицы с одной из самых низких температур дня, став самым холодным днем в Москве с 1949 года. В этот день максимальная температура была всего 10,2 градуса, а утром фиксировалось 7,9 градуса.
Как отмечают синоптики, подобная погода может неблагоприятно повлиять на настроение большинства жителей Москвы и области, «уставших ждать летнее тепло».
В понедельник, 19 июня, температура прогреется до 22 градусов, возможен небольшой дождь. В некоторых районах ожидается гроза.
Во вторник потеплеет до 24 градусов. Небо будет облачным с небольшим дождем. Среда принесет прохладу, в Москве ожидается не больше 20 градусов, возможны осадки. Во второй половине недели еще похолодает: в четверг температура воздуха составит 14–19 градусов, а в пятницу — плюс 18 градусов, возможны дожди.
Холодные май и июнь в этом году не перестают преподносить москвичам сюрпризы. Московский май стал самым холодным в XXI веке. 29 мая на Москву и область обрушился беспрецедентный за всю историю метеонаблюдений ураган, унесший жизни 17 человек. А четверг, 15 июня, вошел в историю метеонаблюдений столицы с одной из самых низких температур дня, став самым холодным днем в Москве с 1949 года. В этот день максимальная температура была всего 10,2 градуса, а утром фиксировалось 7,9 градуса.
Как отмечают синоптики, подобная погода может неблагоприятно повлиять на настроение большинства жителей Москвы и области, «уставших ждать летнее тепло».
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