Стоун рассказал о дисциплине и самоконтроле Путина

Американский режиссер Оливер Стоун поделился впечатлениями от общения с Владимиром Путиным во время работы над съемками его документального фильма.
По мнению Стоуна, среди мировых лидеров нет никого равного Путину по опыту. Об этом режиссер заявил «Российской газете». Он отметил, что президент РФ очень много работает — по 12 часов в день на протяжении многих лет. При этом глава государства всегда очень дисциплинирован. А во время съемок фильма, которые в сумме заняли около 20 часов и велись в период с 2015-го по 2017 год, Путин ни разу не консультировался с советниками и отвечал на все вопросы самостоятельно.
Оливер Стоун: «У него невероятная дисциплина и контроль над своим телом. Я даже никогда не видел, чтобы он пил воду, хотя мы иногда разговаривали по несколько часов. Я восхищен этим, у меня вот этого нет».
Режиссер также отметил, что президент России никогда не теряет времени зря и очень четко умеет доносить свои мысли. По мнению Стоуна, для Путина ключевую роль играет международный порядок и концепция фундаментальности закона.
Оливер Стоун: «Без этой основы, если США действуют в однополярном мире, а правильнее сказать, действуют односторонне, добиваются только своих целей, это нарушило бы существовавший мировой порядок. Он хочет этот порядок вернуть».
При этом, как подчеркнул Стоун, Путин не стремится к экспансии России.
Оливер Стоун: «Никогда не слышал, чтобы он говорил об этом, о каких-то шагах за рубежом».
Фильм Стоуна «Интервью с Владимиром Путиным» уже вышел на телевидении в США, а в России он будет показан в ближайшие дни.
Оливер Стоун: «У него невероятная дисциплина и контроль над своим телом. Я даже никогда не видел, чтобы он пил воду, хотя мы иногда разговаривали по несколько часов. Я восхищен этим, у меня вот этого нет».
Режиссер также отметил, что президент России никогда не теряет времени зря и очень четко умеет доносить свои мысли. По мнению Стоуна, для Путина ключевую роль играет международный порядок и концепция фундаментальности закона.
Оливер Стоун: «Без этой основы, если США действуют в однополярном мире, а правильнее сказать, действуют односторонне, добиваются только своих целей, это нарушило бы существовавший мировой порядок. Он хочет этот порядок вернуть».
При этом, как подчеркнул Стоун, Путин не стремится к экспансии России.
Оливер Стоун: «Никогда не слышал, чтобы он говорил об этом, о каких-то шагах за рубежом».
Фильм Стоуна «Интервью с Владимиром Путиным» уже вышел на телевидении в США, а в России он будет показан в ближайшие дни.
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