Ученые выяснили, сколько надо спать, чтобы быть счастливым

Сильная связь между продолжительностью сна и эмоциональным состоянием человека давно известна. Исследование, проведенное по заказу изготавливающей матрасы компании Amerisleep учеными из университета Аризоны, позволило определить точную продолжительность сна, необходимую для того, чтобы чувствовать себя счастливым.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», изучение 2000 американцев показало, что идеальная длительность сна должна составлять не больше и не меньше 7 часов и 6 минут.
Участников исследования попросили определить уровень своего «счастья» и ответить на вопрос, сколько они спят и как спят. Так была определена критическая продолжительность сна. Выяснилось, что те, кто считают себя «несчастными», когда речь идет о личных отношениях и эмоциях, спят в целом менее 6 часов 48 минут. Люди, чувствующие себя «в основном счастливыми», спят 6 часов 54 минуты. Абсолютные же счастливчики, по крайней мере, они сами себя такими считают, спят 7 часов 6 минут.
Последнее исследование в целом подтверждается результатами более ранних. Врачи советуют спать не менее 7 часов. Сейчас же им придется добавить к этому времени еще 6 минут.
Исследование подтвердило еще несколько моментов, известных по прежним экспериментам. Например, подтверждено, что женщинам труднее выспаться, чем мужчинам. Подтвердился и фактор возраста: люди не старше 25 лет спят значительно дольше, то есть с возрастом продолжительность сна человека уменьшается.
Кроме того, те, кто считают, что хорошо высыпаются, перед сном часто медитируют или принимают душ.
Участников исследования попросили определить уровень своего «счастья» и ответить на вопрос, сколько они спят и как спят. Так была определена критическая продолжительность сна. Выяснилось, что те, кто считают себя «несчастными», когда речь идет о личных отношениях и эмоциях, спят в целом менее 6 часов 48 минут. Люди, чувствующие себя «в основном счастливыми», спят 6 часов 54 минуты. Абсолютные же счастливчики, по крайней мере, они сами себя такими считают, спят 7 часов 6 минут.
Последнее исследование в целом подтверждается результатами более ранних. Врачи советуют спать не менее 7 часов. Сейчас же им придется добавить к этому времени еще 6 минут.
Исследование подтвердило еще несколько моментов, известных по прежним экспериментам. Например, подтверждено, что женщинам труднее выспаться, чем мужчинам. Подтвердился и фактор возраста: люди не старше 25 лет спят значительно дольше, то есть с возрастом продолжительность сна человека уменьшается.
Кроме того, те, кто считают, что хорошо высыпаются, перед сном часто медитируют или принимают душ.
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