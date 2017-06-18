Число погибших при пожарах в Португалии увеличилось до 62

В Португалии объявлен трехдневный траур по жертвам лесного пожара. Число погибших, по данным СМИ, достигло 62 человек.
Многие погибли, когда пытались уехать из зоны бедствия на своих машинах. Стена огня буквально накрывала автомобили. Пламя охватило и несколько населенных пунктов — люди убегали из домов, схватив только документы.
Остановить распространение огня крайне сложно — в регионе дует сильный порывистый ветер, а температура воздуха превышает 40 градусов.
Остановить распространение огня крайне сложно — в регионе дует сильный порывистый ветер, а температура воздуха превышает 40 градусов.
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