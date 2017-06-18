Генсовет «Единой России» обсуждает итоги праймериз и готовится к выборам

«Единая Россия» ставит себе задачу на предстоящих сентябрьских выборах получить большинство в региональных органах власти. Об этом сегодня говорили на заседании генсовета партии.

10 сентября будут избираться депутаты законодательных собраний в шести регионах, главы ряда субъектов, городские думы, пройдут довыборы в Госдуму. Кандидаты от «Единой России» будут названы по итогам прошедшего в конце мая внутрипартийного предварительного голосования.



Сергей Неверов, секретарь генсовета «Единой России»: «Партию в органах законодательной и представительной власти должны представлять только те, кто имеет поддержку избирателя, при этом вторым принципиальным фактором формирования является отсутствие судимостей у наших кандидатов».



В предварительных выборах «Единой России» приняли участие почти 1 миллион 300 тысяч россиян.

