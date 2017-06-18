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  • 18.06, 17:13
    Генсовет «Единой России» обсуждает итоги праймериз и готовится к выборам. Единая Россия, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Генсовет «Единой России» обсуждает итоги праймериз и готовится к выборам

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    Генсовет «Единой России» обсуждает итоги праймериз и готовится к выборам

    Генсовет «Единой России» обсуждает итоги праймериз и готовится к выборам

      «Единая Россия» ставит себе задачу на предстоящих сентябрьских выборах получить большинство в региональных органах власти. Об этом сегодня говорили на заседании генсовета партии.

      10 сентября будут избираться депутаты законодательных собраний в шести регионах, главы ряда субъектов, городские думы, пройдут довыборы в Госдуму. Кандидаты от «Единой России» будут названы по итогам прошедшего в конце мая внутрипартийного предварительного голосования.

      Сергей Неверов      , секретарь генсовета «Единой России»: «Партию в органах законодательной и представительной власти должны представлять только те, кто имеет поддержку избирателя, при этом вторым принципиальным фактором формирования является отсутствие судимостей у наших кандидатов».

      В предварительных выборах «Единой России» приняли участие почти 1 миллион 300 тысяч россиян.

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