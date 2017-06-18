«Взвод-2017»: под Новороссийском завершился совместный проект НТВ и Минобороны

Под Новороссийском завершился совместный проект Минобороны и нашего телеканала — «Взвод». Для него из более семи тысяч кандидатов отобрали 16 добровольцев.

Среди них были как те, кто никогда не был в армии, так и люди с опытом военной службы.

Всем участникам спецвзвода преподали ускоренную подготовку для десантников. А в финале они выполнили двухдневное задание по спасению заложника. Надо сказать, что отряд прошел проект почти без потерь. Досрочно выбыл только один из 16 добровольцев.



Вадим Прокофьев, заместитель комбата по работе с личным составом: «Из 16 человек 10 я бы взял к себе в батальон служить. Нормальные были, хорошие бойцы. Остальные, с ними надо было бы еще поработать. Отношение что к действующим военнослужащим, что к ним, было практически одинаковым. Они по-настоящему были в армии».



В Минобороны считают, что такие проекты помогут любому желающему хорошо узнать современную армию России изнутри.