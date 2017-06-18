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  • 18.06, 17:13
    «Взвод-2017»: под Новороссийском завершился совместный проект НТВ и Минобороны. Минобраз РФ, НТВ, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Взвод-2017»: под Новороссийском завершился совместный проект НТВ и Минобороны

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    «Взвод-2017»: под Новороссийском завершился совместный проект НТВ и Минобороны

    <nobr>«Взвод-2017»</nobr>: под Новороссийском завершился совместный проект НТВ и Минобороны

      Под Новороссийском завершился совместный проект Минобороны и нашего телеканала — «Взвод». Для него из более семи тысяч кандидатов отобрали 16 добровольцев.
      Среди них были как те, кто никогда не был в армии, так и люди с опытом военной службы.

      Всем участникам спецвзвода преподали ускоренную подготовку для десантников. А в финале они выполнили двухдневное задание по спасению заложника. Надо сказать, что отряд прошел проект почти без потерь. Досрочно выбыл только один из 16 добровольцев.

      Вадим Прокофьев, заместитель комбата по работе с личным составом: «Из 16 человек 10 я бы взял к себе в батальон служить. Нормальные были, хорошие бойцы. Остальные, с ними надо было бы еще поработать. Отношение что к действующим военнослужащим, что к ним, было практически одинаковым. Они по-настоящему были в армии».

      В Минобороны считают, что такие проекты помогут любому желающему хорошо узнать современную армию России изнутри.

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