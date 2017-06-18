Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Миодраг Божович

МИОДРАГ БОЖОВИЧ — ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ПФК «АРСЕНАЛ»



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В пресс-службе клуба сообщили, что Божович уже приступил к работе с командой.Божович известен российским болельщикам по работе в других российских клубах — «Амкаре», «Динамо», «Москве», «Ростове» и «Локомотиве». В сезоне-2013/14 черногорский специалист выиграл в матче с ростовчанами Кубок России.Последние два сезона Божович работал в сербской «Црвене Звезде», с которой в первый же сезон завоевал золотые медали.