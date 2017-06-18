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  • 18.06, 17:13

    Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Миодраг Божович

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    Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Миодраг Божович

    Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Миодраг Божович

    Тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил о назначении черногорца Миодрага Божовича главным тренером команды.

    В пресс-службе клуба сообщили, что Божович уже приступил к работе с командой.


    Божович известен российским болельщикам по работе в других российских клубах — «Амкаре», «Динамо», «Москве», «Ростове» и «Локомотиве». В сезоне-2013/14 черногорский специалист выиграл в матче с ростовчанами Кубок России.

    Последние два сезона Божович работал в сербской «Црвене Звезде», с которой в первый же сезон завоевал золотые медали.

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