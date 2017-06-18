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  • 18.06, 17:13

    Неизвестные похитили гражданина США в Кабуле

    1 комментарий

    Неизвестные похитили гражданина США в Кабуле

    Неизвестные похитили гражданина США в Кабуле

    Неизвестные вооруженные люди похитили сегодня гражданина США в афганской столице, Кабуле.

    Как сообщает агентство Hama Press со ссылкой на источники в силах безопасности, инцидент произошел в окрестностях третьего полицейского участка в районе Карт-э-Чар.

    Отмечается, что американец сотрудничал с министерством сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана в рамках проекта Всемирного банка. Другие подробности не приводятся.

    Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.

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