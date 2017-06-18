Неизвестные похитили гражданина США в Кабуле

Неизвестные вооруженные люди похитили сегодня гражданина США в афганской столице, Кабуле.

Как сообщает агентство Hama Press со ссылкой на источники в силах безопасности, инцидент произошел в окрестностях третьего полицейского участка в районе Карт-э-Чар.



Отмечается, что американец сотрудничал с министерством сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана в рамках проекта Всемирного банка. Другие подробности не приводятся.



Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.