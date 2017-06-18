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  • 18.06, 15:43

    На гей-параде в Киеве задержаны шесть человек

    1 комментарий
    • Фото Reuters © 2017, Gleb Garanich
    На <nobr>гей-параде</nobr> в Киеве задержаны шесть человек

    На гей-параде в Киеве задержаны шесть человек

    На <nobr>гей-параде</nobr> в Киеве задержаны шесть человек
  • Фото Reuters © 2017, Gleb Garanich

    • Во время «Марша равенства» в Киеве задержали шестерых противников акции. Об этом говорится в сообщении полиции Украины.

    По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, задержанных доставили в Шевченковское управление. Он также сообщил, что за помощью к медикам обратились двое правоохранителей.

    Андрей Крищенко: «Никто из участников марша не пострадал. Поэтому мы можем констатировать: грубых нарушений правопорядка не зафиксировано».

    Ранее сообщалось, что на «Марш равенства» в Киеве вышли около 2,5 тысячи человек. Это вдвое меньше, чем ожидали организаторы. Во время акции противники гей-парада устроили потасовку с полицией.

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