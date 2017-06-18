«Роснефть» открыла новое месторождение нефти на шельфе Хатанги в Арктике

В ходе бурения скважины
«Центрально-Ольгинская-1» с берега полуострова Хара-Тумус в Хатанском заливе «Роснефть» открыла новое месторождение.
Новое месторождение обнаружено в Восточной Арктике, на шельфе Хатанги в заливе моря Лаптевых. Как сообщает «Роснефть», был проведен троекратный отбор керна с глубин от 2305 до 2363. Он показал высокое насыщение нефтью с преобладанием легких маслянистых фракций.
«Роснефть»: «Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ. В настоящий момент отбор керна продолжается».
В компании добавили, что результат бурения на Хатангском лицензионном участке позволяет «Роснефти» считаться первооткрывателем этого месторождения.
«Роснефть»: «Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ. В настоящий момент отбор керна продолжается».
В компании добавили, что результат бурения на Хатангском лицензионном участке позволяет «Роснефти» считаться первооткрывателем этого месторождения.
Комментарии