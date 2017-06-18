Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.06, 15:43

    «Роснефть» открыла новое месторождение нефти на шельфе Хатанги в Арктике

    комментировать

    «Роснефть» открыла новое месторождение нефти на шельфе Хатанги в Арктике

    «Роснефть» открыла новое месторождение нефти на шельфе Хатанги в Арктике

    В ходе бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1» с берега полуострова Хара-Тумус в Хатанском заливе «Роснефть» открыла новое месторождение.

    Новое месторождение обнаружено в Восточной Арктике, на шельфе Хатанги в заливе моря Лаптевых. Как сообщает «Роснефть», был проведен троекратный отбор керна с глубин от 2305 до 2363. Он показал высокое насыщение нефтью с преобладанием легких маслянистых фракций.

    «Роснефть»: «Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ. В настоящий момент отбор керна продолжается».

    В компании добавили, что результат бурения на Хатангском лицензионном участке позволяет «Роснефти» считаться первооткрывателем этого месторождения.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru