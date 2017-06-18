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  • 18.06, 15:43

    Захарова прокомментировала заявление Климкина о НАТО и Украине

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    Захарова прокомментировала заявление Климкина о НАТО и Украине

    Захарова прокомментировала заявление Климкина о НАТО и Украине

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призвавшего НАТО поучиться у украинских военных боеготовности.

    Павел Климкин в интервью австрийскому журналу Profil рассказал о пользе Украины для НАТО. По его мнению, альянсу стоит готовиться к новым вызовам, а с Украиной это будет сделать легче, чем без нее. Кроме этого, он призвал НАТО поучиться у Украины тактике, выносливости и боеготовности.

    Мария Захарова: «Каждое слово, да что там — каждая буква прекрасна! С Украиной НАТО будет легче готовиться к новым вызовам, чем без нее. Знаете, почему? Потому что одним вызовом будет меньше. А как вам заманчивое предложение альянсу поучиться у Украины боеготовности, при том, что именно Киев заверяет всех в наличии в Донбассе „тысяч российских танков“?»

    СМИ:Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью австрийскому журналу Profil заявил, что Киев может принест…

    Опубликовано Марией Захаровой 17 июня 2017 г.


    Напомним, что на прошлой неделе Верховная рада Украины приняла закон, который определяет стремление к вступлению страны в НАТО приоритетом ее внешней политики.

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