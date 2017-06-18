Ле Пен проголосовала на парламентских выборах во Франции

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен проголосовала во втором туре парламентских выборов в городе
Энен-Бомон.
Ле Пен на нынешних выборах в Национальное собрание — нижнюю палату парламента — ведет упорную борьбу за депутатский мандат. Она уже отдала свой голос во втором туре на участке в Энен-Бомоне — ее политической вотчине, куда она всегда приезжает голосовать на всех выборах.
В этом городе «Национальный фронт» получает устойчивую поддержку. Мэром Энен-Бомона является Стив Бриуа, один из ближайших соратников Ле Пен. Во время ее президентской кампании он исполнял обязанности председателя «Национального фронта». Шансы на победу в своем округе Ле Пен оценивает как высокие.
«Национальный фронт» на парламентских выборах выдвинул 120 кандидатов, в то время как движение «Вперед, республика» Эммануэля Макрона, которому предсказывают абсолютное большинство в парламенте, выставила 454 кандидатов.
Напомним, в 2012 году на парламентских выборах Ле Пен постигла неудача. Ей не хватило для победы всего сотни голосов, в результате она уступила кандидату от «Социалистической партии» Филиппу Кемелю.
В этом городе «Национальный фронт» получает устойчивую поддержку. Мэром Энен-Бомона является Стив Бриуа, один из ближайших соратников Ле Пен. Во время ее президентской кампании он исполнял обязанности председателя «Национального фронта». Шансы на победу в своем округе Ле Пен оценивает как высокие.
«Национальный фронт» на парламентских выборах выдвинул 120 кандидатов, в то время как движение «Вперед, республика» Эммануэля Макрона, которому предсказывают абсолютное большинство в парламенте, выставила 454 кандидатов.
Напомним, в 2012 году на парламентских выборах Ле Пен постигла неудача. Ей не хватило для победы всего сотни голосов, в результате она уступила кандидату от «Социалистической партии» Филиппу Кемелю.
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