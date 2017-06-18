Шоу-бизнес готовится болеть за сборную России на ЧМ-2018

Филипп Киркоров, Ирина Дубцова и Александр Ревва активно интересуются футболом.

Филипп Киркоров: «В сборную мне уже поздновато. Но в сборную группы поддержки — я бы с удовольствием. У меня столько друзей в футболе — Аршавин, Саенко, Павлюченко».



У Александра Реввы в друзьях ни Игоря Акинфеева, ни Александра Кержакова. Но он не прочь составить им серьезную конкуренцию. В школе шоумен и забивал, и защищал, и нападал — ноги помнят.



Александр Ревва: «Я играл на позиции полузащитника, иногда нападающего».



Болеет Ревва по-особенному, сборища фанатов на стадионе и шумные компании в спортивных барах шоумену не по душе. Футбол смотрит исключительно дома.



Ирина Дубцова тоже интересуется футболом. Правда, интерес у нее другой. Вместо пенальти и угловых певица рассматривает железные прессы и накаченные трицепсы.



Ирина Дубцова: «Мне нравятся красивые футболисты».



К пре-пати фестиваля «Жара», который пройдет в июле в Баку, звездные болельщики клятвенно обещают: к следующему году все тонкости футбола будут знать на зубок. Они уже начали болеть за сборную — на съемках клипа.



Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Зара, Ирина Дубцова и еще половина шоу-бизнеса зажигают на стадионе в костюмах российской сборной. К чемпионату мира по футболу — 2018, который принимает наша страна, звезды уже записали гимн и выучили речовки, чтобы болеть за наших.



Подробности — в видеоматериале.