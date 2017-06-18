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  • 18.06, 21:46
    Шоу-бизнес готовится болеть за сборную России на ЧМ-2018. Киркоров, знаменитости, футбол, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Шоу-бизнес готовится болеть за сборную России на ЧМ-2018

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    Шоу-бизнес готовится болеть за сборную России на ЧМ-2018

    <nobr>Шоу-бизнес</nobr> готовится болеть за сборную России на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Филипп Киркоров, Ирина Дубцова и Александр Ревва активно интересуются футболом.

      Филипп Киркоров: «В сборную мне уже поздновато. Но в сборную группы поддержки — я бы с удовольствием. У меня столько друзей в футболе — Аршавин, Саенко, Павлюченко».

      У Александра Реввы в друзьях ни Игоря Акинфеева, ни Александра Кержакова. Но он не прочь составить им серьезную конкуренцию. В школе шоумен и забивал, и защищал, и нападал — ноги помнят.

      Александр Ревва: «Я играл на позиции полузащитника, иногда нападающего».

      Болеет Ревва по-особенному, сборища фанатов на стадионе и шумные компании в спортивных барах шоумену не по душе. Футбол смотрит исключительно дома.

      Ирина Дубцова тоже интересуется футболом. Правда, интерес у нее другой. Вместо пенальти и угловых певица рассматривает железные прессы и накаченные трицепсы.

      Ирина Дубцова: «Мне нравятся красивые футболисты».

      К пре-пати фестиваля «Жара», который пройдет в июле в Баку, звездные болельщики клятвенно обещают: к следующему году все тонкости футбола будут знать на зубок. Они уже начали болеть за сборную — на съемках клипа.

      Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Зара, Ирина Дубцова и еще половина шоу-бизнеса зажигают на стадионе в костюмах российской сборной. К чемпионату мира по футболу — 2018, который принимает наша страна, звезды уже записали гимн и выучили речовки, чтобы болеть за наших.

      Подробности — в видеоматериале.

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