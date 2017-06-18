Невеста Данилы Козловского впервые поделилась их планами на будущее

32-летняя актриса и модель Ольга Зуева впервые рассказала о самом личном — ее отношениях с Данилой Козловским.

Козловский — просто комок нервов во время съемок его первого фильма в качестве режиссера. Остудить его пыл под силу только Ольге Зуевой. Пока он оценивает дубли, невеста незаметно поглаживает Козловского по плечу. А после нежных объятий он выходит на съемочную площадку с новыми силами.



Свою девушку на главную роль в фильме про футбол Данила Козловский утвердил без блата, по жесткому кастингу.



Данила Козловский: «Она очень хотела это играть, и она очень сильно скорректировала под себя роль. Сделала это довольно смело и предложила мне это. И мне это понравилось, таким образом, Оля играет главную женскую роль».



Ольга Зуева: «Даня как-то очень щепетильно относится к моей внешности в кадре, и мы очень долго обсуждали, что нельзя красить ресницы, что никакой яркой косметики, что никаких кудрей, все должно быть как-то максимально просто».



О романе Данилы Козловского и Ольги Зуевой заговорили два года назад, когда пара появилась вместе на кинопремьере. Козловский — известный актер, секс-символ. А кто такая Ольга Зуева, толком никто и не знал. Писали, что невеста Козловского родом из Владивостока, училась в университете на факультете туризма, но бросила. А с секс-символом познакомилась в компании общих друзей в Нью-Йорке, где работала моделью.



Ольга Зуева: «На данный момент я живу на две страны. У меня до сих пор есть дела, друзья, квартира, номер телефона в Нью-Йорке и так далее».



Но в Нью-Йорке у нее не было только Данилы Козловского. Поэтому она без сожаления вернулась в Россию. Сейчас, как пишут газеты, влюбленные живут вместе в пяти минутах ходьбы от Кремля.



Ольга Зуева: «Идеальный завтрак для меня и Дани — это завтрак дома. Я всегда готовлю завтрак, не важно, во сколько мы просыпаемся».



Вот и в перерывах между сценами Ольга Зуева подкармливает занятого Козловского то горячим хлебом, то бананами.



Козловский и Зуева, как и любая пара, ссорятся и мирятся.



Ольга Зуева: «Я тоже достаточно взрывоопасный человек. Я очень эмоциональная, и у нас бывают моменты, когда эмоциональность зашкаливают с двух сторон. Возникает такое ощущение, что сейчас все взорвется, но как-то не взрывается».



А в перерывах между рабочими буднями Козловский и Зуева путешествуют. После их поездки в Токио поклонники заговорили о свадьбе. На безымянном пальце женской руки сверкает обручальное кольцо, которое видно на одном из снимков из отпуска. С мамой Данилы Козловского актриса, похоже, уже познакомилась.



Данила Козловский: «У меня приезжала мама сюда в Новороссийск. Сейчас я надеюсь, что брат приедет еще. Конечно, реакция моей семьи, моих братьев и родителей — это важно».



В далекое будущее Ольга Зуева не заглядывает. Главное, чтобы рядом был Данила.



Ольга Зуева: «Учитывая наши планы, я думаю, мы будем проводить некоторое время в Нью-Йорке, то есть развиваться в разных направлениях и иметь два дома».



Подробности — в видеоматериале.