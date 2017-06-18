Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.06, 21:46
    Невеста Данилы Козловского впервые поделилась их планами на будущее. артисты, знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Невеста Данилы Козловского впервые поделилась их планами на будущее

    комментировать
    Невеста Данилы Козловского впервые поделилась их планами на будущее

    Невеста Данилы Козловского впервые поделилась их планами на будущее

    Невеста Данилы Козловского впервые поделилась их планами на будущее

      32-летняя актриса и модель Ольга Зуева впервые рассказала о самом личном — ее отношениях с Данилой Козловским.

      Козловский — просто комок нервов во время съемок его первого фильма в качестве режиссера. Остудить его пыл под силу только Ольге Зуевой. Пока он оценивает дубли, невеста незаметно поглаживает Козловского по плечу. А после нежных объятий он выходит на съемочную площадку с новыми силами.

      Свою девушку на главную роль в фильме про футбол Данила Козловский утвердил без блата, по жесткому кастингу.

      Данила Козловский: «Она очень хотела это играть, и она очень сильно скорректировала под себя роль. Сделала это довольно смело и предложила мне это. И мне это понравилось, таким образом, Оля играет главную женскую роль».

      Ольга Зуева: «Даня как-то очень щепетильно относится к моей внешности в кадре, и мы очень долго обсуждали, что нельзя красить ресницы, что никакой яркой косметики, что никаких кудрей, все должно быть как-то максимально просто».

      О романе Данилы Козловского и Ольги Зуевой заговорили два года назад, когда пара появилась вместе на кинопремьере. Козловский — известный актер, секс-символ. А кто такая Ольга Зуева, толком никто и не знал. Писали, что невеста Козловского родом из Владивостока, училась в университете на факультете туризма, но бросила. А с секс-символом познакомилась в компании общих друзей в Нью-Йорке, где работала моделью.

      Ольга Зуева: «На данный момент я живу на две страны. У меня до сих пор есть дела, друзья, квартира, номер телефона в Нью-Йорке и так далее».

      Но в Нью-Йорке у нее не было только Данилы Козловского. Поэтому она без сожаления вернулась в Россию. Сейчас, как пишут газеты, влюбленные живут вместе в пяти минутах ходьбы от Кремля.

      Ольга Зуева: «Идеальный завтрак для меня и Дани — это завтрак дома. Я всегда готовлю завтрак, не важно, во сколько мы просыпаемся».

      Вот и в перерывах между сценами Ольга Зуева подкармливает занятого Козловского то горячим хлебом, то бананами.

      Козловский и Зуева, как и любая пара, ссорятся и мирятся.

      Ольга Зуева: «Я тоже достаточно взрывоопасный человек. Я очень эмоциональная, и у нас бывают моменты, когда эмоциональность зашкаливают с двух сторон. Возникает такое ощущение, что сейчас все взорвется, но как-то не взрывается».

      А в перерывах между рабочими буднями Козловский и Зуева путешествуют. После их поездки в Токио поклонники заговорили о свадьбе. На безымянном пальце женской руки сверкает обручальное кольцо, которое видно на одном из снимков из отпуска. С мамой Данилы Козловского актриса, похоже, уже познакомилась.

      Данила Козловский: «У меня приезжала мама сюда в Новороссийск. Сейчас я надеюсь, что брат приедет еще. Конечно, реакция моей семьи, моих братьев и родителей — это важно».

      В далекое будущее Ольга Зуева не заглядывает. Главное, чтобы рядом был Данила.

      Ольга Зуева: «Учитывая наши планы, я думаю, мы будем проводить некоторое время в Нью-Йорке, то есть развиваться в разных направлениях и иметь два дома».

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru