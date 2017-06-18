Звезды шоу-бизнеса рассказали, о чем хотели бы поговорить с Путиным

На прямой линии с Владимиром Путиным в минувший четверг россияне спрашивали президента не только о политике и экономике, но и о самых простых вещах. Многие звезды
шоу-бизнеса тоже мечтают пообщаться с главой государства.
Филипп Киркоров, певец: «У меня есть вопрос. Думаю, если представится возможность лично встретиться, задам».
Короля эстрады беспокоит российский спорт и все, что связано с чемпионатом мира по футболу. А Николая Баскова, как и всю страну, интересуют два главных вопроса: кто виноват и что делать?
Николай Басков, певец: «Просто хочется спросить, что нам дальше делать. Как президент скажет, так мы и будем делать. Просто надо понимать четкую позицию президента, которого мы любим, уважаем и поддерживаем во всем. А для меня самое главное, если у народа будет возможность хорошо зарабатывать, ездить отдыхать. И у народа всегда будет позитивное настроение».
Григорий Лепс спросил бы у Владимира Путина, не хочет ли господин президент изменить в России форму государственного правления.
Григорий Лепс, певец: «При личной беседе я бы спросил, не посещала ли его мысль в некотором смысле возродить монархию? Если в нашем государстве бы появился царь, весьма возможно это придало бы какую-то определенную духовность нашему народу».
Многодетных матерей — певиц Валерию и Жасмин — беспокоит уровень образования и вопросы, связанные с детьми и молодежью. Они хотят учить детей в России, а не за рубежом.
Валерия, певица: «Я бы хотела, чтобы больше шанса молодым проявлять себя, чтобы им было легче устраиваться на работу. Потому что сегодня те ребята, которые заканчивают вузы и получают серьезное образование, далеко не всегда востребованы. А они многое могут сделать для страны».
Жасмин, певица: «У нас очень много талантливых учителей. Но многие уезжают, бросают нас. Потому что денег не так много».
Певец Сергей Пенкин — единственный из шоу-бизнеса, кто осмелился озвучить свою просьбу Владимиру Путину напрямую. Записал видеообращение и отправил его президенту.
Сергей Пенкин: «Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Я, Сергей Пенкин, обращаюсь к вам с просьбой. Я открыл вокальную школу, ей уже два года, к сожалению, мы не имеем своего помещения для занятий. Владимир Владимирович, прошу вас помочь нам с обретением собственного помещения».
Пенкин объясняет: если бы не замкнутый бюрократический круг, по которому певец ходит не первый год, он не стал бы тревожить президента. Путин его последняя надежда. Пользуясь случаем, через программу НТВ «Ты не поверишь!» певец просит президента рассмотреть еще одно его предложение.
Сергей Пенкин: «Я бы хотел, чтобы детские дома и дома престарелых были рядом. И через них был бы коридор из здания в здание. Потому что многие бабушки с дедушками одиноки, в детских домах дети одиноки, то есть дети ходили бы к бабушкам и дедушкам. Я бы хотел, чтобы так было, потому что это было бы здорово».
А Кристина Орбакайте уверена в сверхспособностях президента России — кто как не Путин может даже тучи разогнать руками?
Кристина Орбакайте: «Дайте погоду хорошую. А то приходится переносить концерт на месяц из-за погоды!».
Артисты, все как один, просят Владимира Путина беречь себя.
Подробности — в видеоматериале.
Короля эстрады беспокоит российский спорт и все, что связано с чемпионатом мира по футболу. А Николая Баскова, как и всю страну, интересуют два главных вопроса: кто виноват и что делать?
Николай Басков, певец: «Просто хочется спросить, что нам дальше делать. Как президент скажет, так мы и будем делать. Просто надо понимать четкую позицию президента, которого мы любим, уважаем и поддерживаем во всем. А для меня самое главное, если у народа будет возможность хорошо зарабатывать, ездить отдыхать. И у народа всегда будет позитивное настроение».
Григорий Лепс спросил бы у Владимира Путина, не хочет ли господин президент изменить в России форму государственного правления.
Григорий Лепс, певец: «При личной беседе я бы спросил, не посещала ли его мысль в некотором смысле возродить монархию? Если в нашем государстве бы появился царь, весьма возможно это придало бы какую-то определенную духовность нашему народу».
Многодетных матерей — певиц Валерию и Жасмин — беспокоит уровень образования и вопросы, связанные с детьми и молодежью. Они хотят учить детей в России, а не за рубежом.
Валерия, певица: «Я бы хотела, чтобы больше шанса молодым проявлять себя, чтобы им было легче устраиваться на работу. Потому что сегодня те ребята, которые заканчивают вузы и получают серьезное образование, далеко не всегда востребованы. А они многое могут сделать для страны».
Жасмин, певица: «У нас очень много талантливых учителей. Но многие уезжают, бросают нас. Потому что денег не так много».
Певец Сергей Пенкин — единственный из шоу-бизнеса, кто осмелился озвучить свою просьбу Владимиру Путину напрямую. Записал видеообращение и отправил его президенту.
Сергей Пенкин: «Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Я, Сергей Пенкин, обращаюсь к вам с просьбой. Я открыл вокальную школу, ей уже два года, к сожалению, мы не имеем своего помещения для занятий. Владимир Владимирович, прошу вас помочь нам с обретением собственного помещения».
Пенкин объясняет: если бы не замкнутый бюрократический круг, по которому певец ходит не первый год, он не стал бы тревожить президента. Путин его последняя надежда. Пользуясь случаем, через программу НТВ «Ты не поверишь!» певец просит президента рассмотреть еще одно его предложение.
Сергей Пенкин: «Я бы хотел, чтобы детские дома и дома престарелых были рядом. И через них был бы коридор из здания в здание. Потому что многие бабушки с дедушками одиноки, в детских домах дети одиноки, то есть дети ходили бы к бабушкам и дедушкам. Я бы хотел, чтобы так было, потому что это было бы здорово».
А Кристина Орбакайте уверена в сверхспособностях президента России — кто как не Путин может даже тучи разогнать руками?
Кристина Орбакайте: «Дайте погоду хорошую. А то приходится переносить концерт на месяц из-за погоды!».
Артисты, все как один, просят Владимира Путина беречь себя.
Подробности — в видеоматериале.
Posted by НТВ on Thursday, 15 June 2017
Комментарии