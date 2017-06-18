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  • 18.06, 14:12

    Женщине прострелили голову на востоке Москвы

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    Женщине прострелили голову на востоке Москвы

    Женщине прострелили голову на востоке Москвы

    На востоке столицы неизвестный ранил в голову женщину из неустановленного оружия.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных службах города, инцидент произошел на Новокосинской улице.

    Из сообщения источника: «Женщине нанесено огнестрельное ранение в голову и шею из неустановленного оружия, пострадавшая госпитализирована».

    Дальнейшая информация уточняется.

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