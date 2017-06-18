МИД РФ призвал Трампа отказаться от высокомерия в отношениях с Кубой

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали решение президента США Дональда Трампа об отмене соглашения с Кубой.
В МИД РФ считают, что объявленная Трампом новая линия в отношении Кубы является возвращением к «подзабытой риторике холодной войны». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобный подход характеризовал США на протяжении десятилетий.
МИД РФ: «Когда прежняя администрация в Вашингтоне внесла существенные изменения в курс, проводившийся в отношении острова, мы не без оснований полагали, что это стало не столько проявлением доброй воли отдельных политиков, сколько отражением провала политики диктата и санкций против этого небольшого и свободолюбивого государства».
Но теперь выяснилось, как отметили в МИД, что антикубинский дискурс по-прежнему «широко востребован». В Москве выразили сожаление в связи с решением Трампа отменить соглашение с Кубой, напомнив, что история показала бесперспективность высокомерного стиля ведения дел с Гаваной.
МИД РФ: «Думаем, что ни у кого не должно быть сомнений: высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен. События последнего полувека — тому очевидное свидетельство. Неужели они ничему не научили политиков в Вашингтоне и политиканов в Майами?»
В Москве подтвердили свою солидарность с Кубой и выступили против эмбарго, блокад, санкций и разделительных линий. В МИД подчеркнули, что такого же подхода в отношении Кубы придерживается большинство стран, о чем свидетельствуют результаты голосования по антиблокадной резолюции Генассамблеи ООН.
МИД РФ: «Хотели бы призвать администрацию Дональда Трампа прислушаться к этому практически единодушному голосу мирового сообщества».
Дональд Трамп в минувшую пятницу заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы, направленную на нормализацию отношений с Кубой. Президент США поставил Гаване ряд условий, выполнение которых позволит вернуться к курсу на налаживание контактов.
МИД РФ: «Когда прежняя администрация в Вашингтоне внесла существенные изменения в курс, проводившийся в отношении острова, мы не без оснований полагали, что это стало не столько проявлением доброй воли отдельных политиков, сколько отражением провала политики диктата и санкций против этого небольшого и свободолюбивого государства».
Но теперь выяснилось, как отметили в МИД, что антикубинский дискурс по-прежнему «широко востребован». В Москве выразили сожаление в связи с решением Трампа отменить соглашение с Кубой, напомнив, что история показала бесперспективность высокомерного стиля ведения дел с Гаваной.
МИД РФ: «Думаем, что ни у кого не должно быть сомнений: высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен. События последнего полувека — тому очевидное свидетельство. Неужели они ничему не научили политиков в Вашингтоне и политиканов в Майами?»
В Москве подтвердили свою солидарность с Кубой и выступили против эмбарго, блокад, санкций и разделительных линий. В МИД подчеркнули, что такого же подхода в отношении Кубы придерживается большинство стран, о чем свидетельствуют результаты голосования по антиблокадной резолюции Генассамблеи ООН.
МИД РФ: «Хотели бы призвать администрацию Дональда Трампа прислушаться к этому практически единодушному голосу мирового сообщества».
Дональд Трамп в минувшую пятницу заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы, направленную на нормализацию отношений с Кубой. Президент США поставил Гаване ряд условий, выполнение которых позволит вернуться к курсу на налаживание контактов.
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