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  • 18.06, 14:12

    Мутко предложил «завезти марихуанки» для голландцев к ЧМ-2018

    3 комментария

    Мутко предложил «завезти марихуанки» для голландцев к ЧМ-2018

    Мутко предложил «завезти марихуанки» для голландцев к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко предложил «завезти марихуанки» для сборной Голландии, если она приедет на базу в Ульяновскую область. Шутка прозвучала на внеочередной конференции Российского футбольного союза в Петербурге в воскресенье.

    Виталий Мутко: «Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018. А вы начинайте подготовку. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте».

    После этой фразы Мутко сразу же пояснил, что его слова являются шуткой, сообщает «Спорт-Экспресс».

    В Нидерландах употребление легких наркотиков, таких, как марихуана, относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением.

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