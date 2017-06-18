Мутко предложил «завезти марихуанки» для голландцев к ЧМ-2018

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко предложил «завезти марихуанки» для сборной Голландии, если она приедет на базу в Ульяновскую область. Шутка прозвучала на внеочередной конференции Российского футбольного союза в Петербурге в воскресенье.
Виталий Мутко: «Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018. А вы начинайте подготовку. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте».
После этой фразы Мутко сразу же пояснил, что его слова являются шуткой, сообщает «Спорт-Экспресс».
В Нидерландах употребление легких наркотиков, таких, как марихуана, относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением.
После этой фразы Мутко сразу же пояснил, что его слова являются шуткой, сообщает «Спорт-Экспресс».
В Нидерландах употребление легких наркотиков, таких, как марихуана, относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением.
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