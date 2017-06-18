Глава МИД Германии назвал ошибкой попытку Обамы унизить Россию

Администрация нынешнего президента США должна исправить ошибки в отношении России, допущенные при Бараке Обаме. Такое мнение выразил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.
По его мнению, Дональду Трампу и его команде стоит начать искать пути для осуществления «перезагрузки» с Москвой, в том числе путем новых переговоров.
Зигмар Габриэль: «Без России мы не сможем преодолеть конфликты в Сирии, в Ливии, на Украине и в других точках. Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой. Я по-прежнему надеюсь, что Вашингтон исправит эту ошибку».
Обама во время президентства называл Россию «региональной державой», он подписал оборонный бюджет США с возможностью поставок оружия Киеву. Также при Обаме из США были выдворены десятки российских дипломатов.
Ранее Зигмар Габриэль подверг критике законопроект о расширении санкций против России, принятый сенатом США. Позицию главы МИД поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.
Зигмар Габриэль: «Без России мы не сможем преодолеть конфликты в Сирии, в Ливии, на Украине и в других точках. Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой. Я по-прежнему надеюсь, что Вашингтон исправит эту ошибку».
Обама во время президентства называл Россию «региональной державой», он подписал оборонный бюджет США с возможностью поставок оружия Киеву. Также при Обаме из США были выдворены десятки российских дипломатов.
Ранее Зигмар Габриэль подверг критике законопроект о расширении санкций против России, принятый сенатом США. Позицию главы МИД поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.
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