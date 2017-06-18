«Трамп» стал словом года у детей по результатам исследования Оксфордского университета

Издательство Оксфордского университета назвало «Трамп» словом года у детей. Это первое имя, победившее в такой номинации.
Исследователи проанализировали более 130 тысяч коротких рассказов, которые дети написали для конкурса телерадиокорпорации BBC. Дети нередко использовали «Трампа» в качестве имени для персонажа, иногда немного изменяя его, пишет The New York Times.
Среди их героев оказались Боггл Трамп, Сноззл Трамп, а также Трампдиддлидумпер (Boggle Trump, Snozzle Trump, Trumpdiddlydumper). Иногда они добавляли словообразовательные элементы, взятые из слов «чемпион», «победитель» или «фантастический» В результате у них получились следующие слова: «трампелстилскин», «трампидо», «трампеон», «трампинесс» и «трампвинингтастик» (trumpelstilskin, trumpido, trumpeon, trumpyness и trumpwinningtastic).
Примечательно, что имя впервые стало главным в этой номинации. «Трамп» в этом году обошел слова Brexit, «супер», «фейковые новости» и «соцмедиа» Отметим, что в минувшем году, согласно исследованиям Оксфордского университета, главным словом у детей было «беженец».
Среди их героев оказались Боггл Трамп, Сноззл Трамп, а также Трампдиддлидумпер (Boggle Trump, Snozzle Trump, Trumpdiddlydumper). Иногда они добавляли словообразовательные элементы, взятые из слов «чемпион», «победитель» или «фантастический» В результате у них получились следующие слова: «трампелстилскин», «трампидо», «трампеон», «трампинесс» и «трампвинингтастик» (trumpelstilskin, trumpido, trumpeon, trumpyness и trumpwinningtastic).
Примечательно, что имя впервые стало главным в этой номинации. «Трамп» в этом году обошел слова Brexit, «супер», «фейковые новости» и «соцмедиа» Отметим, что в минувшем году, согласно исследованиям Оксфордского университета, главным словом у детей было «беженец».
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