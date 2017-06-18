Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 18 июня

Ракеты будут запускать с самого большого в мире самолета; чай особенно полезен для женщин; в Дубае заступил на дежурство робот-полицейский — это и кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. Вкус воды



Исследователи из Калифорнийского технологического института обнаружили новое вкусовое ощущение — это вкус воды. Они проводили опыты со специально генетически модифицированными мышами и выяснили, что за восприятие воды на языке отвечают рецепторы кислого. В экспериментах их прицельно раздражали светом, и мыши начинали лакать источник этого света. Исследователи полагают, что работа поможет лучше понять, как мозг обрабатывает сигналы и как вообще организм формирует и останавливает чувство жажды.



4. Робот-полицейский



Любящая новации полиция Дубая в очередной раз порадовала тех, кто следит за ее деятельностью. На дежурство в одном из торговых центров заступил, как торжественно сообщило ведомство, первый в мире действующий робот-полицейский. Умеет он пока немного — вести видеомониторинг, работать ходячим терминалом оплаты штрафов, еще может понять некоторые реплики на шести языках и выдать ответы. Среди экспериментальных функций также сканер эмоций, который, как надеются полицейские, в будущем позволит выявлять правонарушителей.



3. Чай для женщин



Регулярное употребление чая влияет на то, как проявляются гены, и снижает риск нескольких видов рака, причем эффект зафиксирован только у женщин. Такие результаты своих экспериментов огласили ученые из университета Упсалы в Швеции. Их интересовало, как одни и те же гены по-разному работают под действием факторов внешней среды, влияющей на так называемую гистонную обертку ДНК. В частности, была проверена связь с потреблением кофе и чая (различий между черным и зеленым не делали). Зависимость нашли только одну — активность опасных генов, предрасполагающих к раку и диабету, понижалась лишь у женщин, регулярно пьющих чай. Исследователи говорят, что намерены лучше изучить это явление, чтобы понять, какие молекулы действуют и сколько именно чая надо пить для достижения реального эффекта.



2. Человек-амфибия



Стать человеком-амфибией теперь сможет любой благодаря изобретению австралийца Дэвида Хэлламора. Он создал компактное устройство, которое, как уверяет автор, уже многократно протестировано и доказало, что вмещает достаточно сжатого воздуха, чтобы дышать под водой до 10 минут. На берегу запас можно пополнить при помощи компрессора. Возможно, это станет хорошей альтернативой дорогому и сложному аквалангу. Купить новинку уже предлагается за 200 долларов.



1. Самолет-космодром



В США торжественно выкатили из ангара летательный аппарат, который претендует на звание самого большого самолета в мире. Это лайнер с двумя фюзеляжами, соединенными одним гигантским крылом с размахом 117 метров. Задача этого самолета, у которого шесть двигателей и 28 колес шасси, — поднять в небо ракету для космического запуска. Стартуя не с земли, она потратит меньше топлива и не будет так сильно, как сейчас, зависеть от погоды. Контракт на первый запуск уже подписан, но до него еще далеко — первый тестовый полет сам самолет-космодром совершит только в 2019 году.