Чехол-прилипала для смартфона, шар для стирки, ботфорты против варикоза: тест рекламных обещаний

Удобно ли пользоваться смартфоном, прилепляя его на все, что рядом? Можно ли раз и навсегда заменить стиральный порошок
каким-то шаром? И помогают ли от варикоза специальные ботфорты? Программа «Чудо техники» проверила рекламные обещания производителей.
Шар для стирки
На стиральные порошки уходит немало денег, к тому же у них есть резкий запах, на который у некоторых аллергия. Решить проблему, как говорит реклама, поможет оригинальный шар за 2200 рублей. Продавцы обещают — стирать с ним можно без моющих средств, причем силы этого устройства даже при ежедневном использовании хватит на три года. Внутри находятся керамические шарики, которые содержат, как говорится в инструкции, «возобновляемые микроорганизмы c полезными свойствами».
Раз в месяц она, согласно инструкции, шар нужно на несколько часов класть на солнце, чтобы, как говорится в рекламе, «фотосинтезирующие микроорганизмы» восстановились. Но что или кто там на самом деле внутри? Откроем устройство. Видим шарики белого цвета. Для доктора биологических наук Сергея Остроумова это уже важный признак. Он говорит, что белых микроорганизмов, способных к фотосинтезу, просто не бывает — для переработки света нужен
пигмент.
Решили спросить у разработчиков, куда делся цвет. Звонили производителям в Южную Корею и в Швейцарию, где мяч, судя по описанию, создали. Но кроме автоответчика, никто общаться так и не захотел. Признак нехороший.
А эксперимент со стиркой показал, что при температуре 40 градусов шар испачканную грязью спортивную форму не отстирал. Во всяком случае, с порошком результат никак не сравнить. Как выяснилось, работает устройство, как вода, то есть некоторым не сильно загрязненным вещам порошок просто не нужен.
Чехол-прилипала для смартфона
Антигравитационный чехол для смартфона широко рекламируют в Интернете. Говорят, что новинка позволяет крепить аппарат где угодно. Например, чтобы сделать селфи безо всякой палки. Причем работает прилипала на любой более или менее ровной поверхности за счет микроприсосок. Цена 1990 рублей. Есть варианты практически для любых смартфонов.
Если найти подходящую поверхность и как следует зафиксировать там чехол, то действительно удобно смотреть видео, не держа телефон в руках. На дерево чехол не захотел крепиться ни в какую, а вот с зеркалом и плиткой справился на отлично — удержал и себя, и весы, и 10 килограммов фруктов. В лифте и на обоях чехол не удержался — обе поверхности оказались для не слишком шершавыми.
Рассмотрение под большим увеличением показывает — сделан чехол из резины с множеством мельчайших отверстий, которые и правда работают как присоски. Впрочем, по словам экспертов, срок службы такого материала очень ограничен.
Ботфорты против варикоза
Проблемы с венами на ногах — очень распространённая вещь. Но мало кто идет к врачам, ведь перспектива операции очень пугает. В такие-то моменты страдальцам — а в основном это женщины — и попадается на глаза реклама обещающего улучшить состояние без операции комплекта — он состоит из ботфорта, матраса и подушки — все вместе стоит 120 000 рублей.
Согласно описанию, внутри у них находятся микросферы — стеклянные шарики с кремнийорганическим покрытием. Они-то и оказывают лечебное действие: как говорится на сайте, «тепловые волны возвращаются обратно в вену», помогая ей восстановиться. Противопоказаний нет, зато есть масса восторженных отзывов в Интернете. Неужели работает?
Проверить на себе согласилась москвичка Анна Леонидовна. У неё варикоз. Большую вену 18 лет назад уже удалили, но ноги всё равно беспокоят. Перед началом эксперимента она прошла осмотр у выбранного нами независимого врача-флеболога. Серьезных проблем он не нашел, прописав венотонизирующие препараты и компрессионный трикотаж. А вот врач из медцентра, продвигающего ботфорты, нашу героиню тут же начал пугать и в качестве спасения предложил «комплексное лечение» — надо лежать на матрасе и подушке с микросферами и обязательно носить антиварикозный ботфорт.
Клинические исследования комплект с микросферами проходил в кардиодиспансере в Твери. Тут пациенты спали на чудо-матрасах, и вроде бы проявлений гипертонии у них было меньше. Впрочем, в чудесные свойства микросфер именно как в средство борьбы с варикозом главврач не верит, говорит, что даже такое мягкое прогревание может навредить.
Но распространители ботфортов настаивают — ими лечиться можно, и всячески убеждают в этом пациентов. Корреспонденту программы «Чудо техники» в медцентре тоже поставили страшный диагноз и предложили дорогостоящее лечение, которое тут же можно оформить в кредит.
Как и в первом случае, независимый эксперт после УЗИ даже близко не подтверждает диагноз. Вены у корреспондента в норме. А у Анны Леонидовны за курс лечения микросферами отеки так и не прошли. И даже несколько раз возникали судороги. Прописавший это врач заявил, что именно так и происходит выздоровление. Но специалисты говорят, что верить этому не стоит, лечиться надо методами доказательной медицины, а их много и они эффективны.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
На стиральные порошки уходит немало денег, к тому же у них есть резкий запах, на который у некоторых аллергия. Решить проблему, как говорит реклама, поможет оригинальный шар за 2200 рублей. Продавцы обещают — стирать с ним можно без моющих средств, причем силы этого устройства даже при ежедневном использовании хватит на три года. Внутри находятся керамические шарики, которые содержат, как говорится в инструкции, «возобновляемые микроорганизмы c полезными свойствами».
Раз в месяц она, согласно инструкции, шар нужно на несколько часов класть на солнце, чтобы, как говорится в рекламе, «фотосинтезирующие микроорганизмы» восстановились. Но что или кто там на самом деле внутри? Откроем устройство. Видим шарики белого цвета. Для доктора биологических наук Сергея Остроумова это уже важный признак. Он говорит, что белых микроорганизмов, способных к фотосинтезу, просто не бывает — для переработки света нужен
пигмент.
Решили спросить у разработчиков, куда делся цвет. Звонили производителям в Южную Корею и в Швейцарию, где мяч, судя по описанию, создали. Но кроме автоответчика, никто общаться так и не захотел. Признак нехороший.
А эксперимент со стиркой показал, что при температуре 40 градусов шар испачканную грязью спортивную форму не отстирал. Во всяком случае, с порошком результат никак не сравнить. Как выяснилось, работает устройство, как вода, то есть некоторым не сильно загрязненным вещам порошок просто не нужен.
Чехол-прилипала для смартфона
Антигравитационный чехол для смартфона широко рекламируют в Интернете. Говорят, что новинка позволяет крепить аппарат где угодно. Например, чтобы сделать селфи безо всякой палки. Причем работает прилипала на любой более или менее ровной поверхности за счет микроприсосок. Цена 1990 рублей. Есть варианты практически для любых смартфонов.
Если найти подходящую поверхность и как следует зафиксировать там чехол, то действительно удобно смотреть видео, не держа телефон в руках. На дерево чехол не захотел крепиться ни в какую, а вот с зеркалом и плиткой справился на отлично — удержал и себя, и весы, и 10 килограммов фруктов. В лифте и на обоях чехол не удержался — обе поверхности оказались для не слишком шершавыми.
Рассмотрение под большим увеличением показывает — сделан чехол из резины с множеством мельчайших отверстий, которые и правда работают как присоски. Впрочем, по словам экспертов, срок службы такого материала очень ограничен.
Ботфорты против варикоза
Проблемы с венами на ногах — очень распространённая вещь. Но мало кто идет к врачам, ведь перспектива операции очень пугает. В такие-то моменты страдальцам — а в основном это женщины — и попадается на глаза реклама обещающего улучшить состояние без операции комплекта — он состоит из ботфорта, матраса и подушки — все вместе стоит 120 000 рублей.
Согласно описанию, внутри у них находятся микросферы — стеклянные шарики с кремнийорганическим покрытием. Они-то и оказывают лечебное действие: как говорится на сайте, «тепловые волны возвращаются обратно в вену», помогая ей восстановиться. Противопоказаний нет, зато есть масса восторженных отзывов в Интернете. Неужели работает?
Проверить на себе согласилась москвичка Анна Леонидовна. У неё варикоз. Большую вену 18 лет назад уже удалили, но ноги всё равно беспокоят. Перед началом эксперимента она прошла осмотр у выбранного нами независимого врача-флеболога. Серьезных проблем он не нашел, прописав венотонизирующие препараты и компрессионный трикотаж. А вот врач из медцентра, продвигающего ботфорты, нашу героиню тут же начал пугать и в качестве спасения предложил «комплексное лечение» — надо лежать на матрасе и подушке с микросферами и обязательно носить антиварикозный ботфорт.
Клинические исследования комплект с микросферами проходил в кардиодиспансере в Твери. Тут пациенты спали на чудо-матрасах, и вроде бы проявлений гипертонии у них было меньше. Впрочем, в чудесные свойства микросфер именно как в средство борьбы с варикозом главврач не верит, говорит, что даже такое мягкое прогревание может навредить.
Но распространители ботфортов настаивают — ими лечиться можно, и всячески убеждают в этом пациентов. Корреспонденту программы «Чудо техники» в медцентре тоже поставили страшный диагноз и предложили дорогостоящее лечение, которое тут же можно оформить в кредит.
Как и в первом случае, независимый эксперт после УЗИ даже близко не подтверждает диагноз. Вены у корреспондента в норме. А у Анны Леонидовны за курс лечения микросферами отеки так и не прошли. И даже несколько раз возникали судороги. Прописавший это врач заявил, что именно так и происходит выздоровление. Но специалисты говорят, что верить этому не стоит, лечиться надо методами доказательной медицины, а их много и они эффективны.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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