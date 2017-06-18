Природа молний: основные правила поведения в грозу

Как молния влияет на организм человека и что происходит, когда в человека попадает разряд? Как вообще она выбирает цель для удара? Правда ли, что телефон в кармане и ключи притягивают молнии? Все о природе молнии — в рубрике «Тайны явлений и вещей».
Зарождается она на высоте нескольких километров от земли в грозовом облаке. Тонны мельчайших льдинок и пылинок там движутся, трутся друг о друга и электризуются. Постепенно положительно заряженные частички собираются в верхнем слое облака, а отрицательные — внизу. Создается огромная разница потенциалов, которая и выливается в какой-то момент в гигантскую искру — молнию. Чаще всего они проскакивают просто внутри облака, а когда же ударяют в землю? Мы привыкли считать, что молния выбирает самую высокую точку. Но это не всегда так. Например, Останкинскую башню регулярно бомбардируют молнии, но каждый десятый удар попадает не в шпиль, а примерно в середину.
В Москве на квадратный километр площади приходится в среднем два удара молний в год. В многоквартирных домах, конечно, все предусмотрено, а вот владельцы частных строений должны позаботиться о себе сами. Без молниезащиты может быть плохо.
Даже если молния ударяет рядом, она может сбить ритм сердца, что тоже потенциально смертельно. Но если не задеты сердце и мозг, шанс выжить есть. Кстати, металлические предметы в карманах разряд не притягивают.
Что делать, если гроза застала в чистом поле? Для начала спасатели советуют замерить, сколько времени проходит между молнией и громом. По скорости звука (примерно 300 метров в секунду) можно вычислить, далеко ли гроза.
Если опасность близко, надо срочно искать укрытие. Прятаться под одиноким деревом нельзя. Вероятнее всего, именно оно сработает как громоотвод, и проходящим электричеством может задеть вас. Лучше отойти где-то на 200 метров и присесть на корточки. Ноги лучше держать вместе. Если ток по мокрой земле дойдет до вас, вреда не будет — как у птиц на проводах.
У водоемов находиться опасно. Вода — хороший проводник и настоящая приманка для молний. Отходите на расстояние не меньше 100 метров.
Зонт, увы, лучше убрать — он тоже притягивает разряды. А лучшее укрытие на природе — автомобиль. Даже если молния ударит в него, ток скорее стечет по кузову в землю, чем проникнет внутрь. И можно не бояться, что телефон притянет молнию. Его излучение слишком невелико.
Подробнее о том, как от удара молний защищают небоскребы и самолеты, — сюжет программы «Чудо техники».
В Москве на квадратный километр площади приходится в среднем два удара молний в год. В многоквартирных домах, конечно, все предусмотрено, а вот владельцы частных строений должны позаботиться о себе сами. Без молниезащиты может быть плохо.
Даже если молния ударяет рядом, она может сбить ритм сердца, что тоже потенциально смертельно. Но если не задеты сердце и мозг, шанс выжить есть. Кстати, металлические предметы в карманах разряд не притягивают.
Что делать, если гроза застала в чистом поле? Для начала спасатели советуют замерить, сколько времени проходит между молнией и громом. По скорости звука (примерно 300 метров в секунду) можно вычислить, далеко ли гроза.
Если опасность близко, надо срочно искать укрытие. Прятаться под одиноким деревом нельзя. Вероятнее всего, именно оно сработает как громоотвод, и проходящим электричеством может задеть вас. Лучше отойти где-то на 200 метров и присесть на корточки. Ноги лучше держать вместе. Если ток по мокрой земле дойдет до вас, вреда не будет — как у птиц на проводах.
У водоемов находиться опасно. Вода — хороший проводник и настоящая приманка для молний. Отходите на расстояние не меньше 100 метров.
Зонт, увы, лучше убрать — он тоже притягивает разряды. А лучшее укрытие на природе — автомобиль. Даже если молния ударит в него, ток скорее стечет по кузову в землю, чем проникнет внутрь. И можно не бояться, что телефон притянет молнию. Его излучение слишком невелико.
Подробнее о том, как от удара молний защищают небоскребы и самолеты, — сюжет программы «Чудо техники».
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