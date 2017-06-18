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  • 18.06, 15:43
    Оптовые закупки: чем и почему стоит запасаться впрок. еда, продукты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Оптовые закупки: чем и почему стоит запасаться впрок

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    Оптовые закупки: чем и почему стоит запасаться впрок

    Оптовые закупки: чем и почему стоит запасаться впрок

    Оптовые закупки: чем и почему стоит запасаться впрок

      Чем запасаться впрок ни в коем случае нельзя, а что покупать оптом можно и нужно? Сколько денег экономит новая мода отказа от покупок в супермаркете? И почему запасаться впрок нельзя солью и подсолнечным маслом?

      Большими партиями все чаще закупаются не только перекупщики-предприниматели, но и практичные хозяйки. В магазинах ведь нередко предлагают неплохую скидку, если взять сразу несколько пачек. Только вот стоит хорошенько все взвесить, прежде чем отправлять все это в корзину.

      Например, многие охотно раскупают пятилитровые бадьи с подсолнечным маслом. Вот только мало кто знает, что после открытия масло хранится максимум месяц. Оно окисляется, и в нем образуются ведущие к раку канцерогены.

      А вот, например, жидкое мыло, наоборот, покупать лучше пятилитровками. Храниться оно может целый год. При этом если обычный 300-миллилитровый флакон стоит 80 рублей, то пятилитровая канистра той же фирмы обойдется всего в 475. Выгода — 300%.

      Репортеры программы «НашПотребНадзор» скрупулезно все подсчитали и выяснили, что можно и нужно покупать оптом, а чем запасаться впрок и думать забудьте. 

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