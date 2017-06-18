Оптовые закупки: чем и почему стоит запасаться впрок

Чем запасаться впрок ни в коем случае нельзя, а что покупать оптом можно и нужно? Сколько денег экономит новая мода отказа от покупок в супермаркете? И почему запасаться впрок нельзя солью и подсолнечным маслом?
Большими партиями все чаще закупаются не только перекупщики-предприниматели, но и практичные хозяйки. В магазинах ведь нередко предлагают неплохую скидку, если взять сразу несколько пачек. Только вот стоит хорошенько все взвесить, прежде чем отправлять все это в корзину.
Например, многие охотно раскупают пятилитровые бадьи с подсолнечным маслом. Вот только мало кто знает, что после открытия масло хранится максимум месяц. Оно окисляется, и в нем образуются ведущие к раку канцерогены.
А вот, например, жидкое мыло, наоборот, покупать лучше пятилитровками. Храниться оно может целый год. При этом если обычный 300-миллилитровый флакон стоит 80 рублей, то пятилитровая канистра той же фирмы обойдется всего в 475. Выгода — 300%.
Репортеры программы «НашПотребНадзор» скрупулезно все подсчитали и выяснили, что можно и нужно покупать оптом, а чем запасаться впрок и думать забудьте.
Например, многие охотно раскупают пятилитровые бадьи с подсолнечным маслом. Вот только мало кто знает, что после открытия масло хранится максимум месяц. Оно окисляется, и в нем образуются ведущие к раку канцерогены.
А вот, например, жидкое мыло, наоборот, покупать лучше пятилитровками. Храниться оно может целый год. При этом если обычный 300-миллилитровый флакон стоит 80 рублей, то пятилитровая канистра той же фирмы обойдется всего в 475. Выгода — 300%.
Репортеры программы «НашПотребНадзор» скрупулезно все подсчитали и выяснили, что можно и нужно покупать оптом, а чем запасаться впрок и думать забудьте.
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