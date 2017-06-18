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  • 18.06, 15:43
    Квас: как выбрать самый вкусный и полезный. еда, здоровье, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Квас: как выбрать самый вкусный и полезный

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    Квас: как выбрать самый вкусный и полезный

    Квас: как выбрать самый вкусный и полезный

    Квас: как выбрать самый вкусный и полезный

      Есть такой напиток, который особенно любим летом. Причем его не только жадно пьют, но и едят. Конечно, это квас.

      Квасом можно не только утолить жажду, но и приготовить из него множество интересных блюд. Главное, уверяют эксперты, выбрать квас для кулинарных экспериментов правильно. И самая распространенная ошибка в том, что мало кто при его покупке смотрит на срок годности. А ведь этот напиток живой.

      Квас может забродить. А ведь его пьют и дети, и кормящие матери, и беременные женщины. Выйдет боком стакан перебродившего кваса и тем, кто принимает лекарства. Да и желудок скрутить может. Настолько же внимательно надо читать состав. Лучший, уверяют эксперты, содержит молочнокислые бактерии, а избегать надо консервантов и сахарозаменителей.

      Да и натурального сахара в квасе чем меньше, тем лучше, уверяют специалисты. Он лишь разжигает жажду, портит фигуру, зубы и нервную систему. Но количество сахара на бутылке или банке кваса обычно не пишут. Смотреть надо, оказывается, на калорийность.

      Эксперты программы «НашПотребНадзор» в обычных магазинах купили десять марок кваса и совместно с некоммерческой организацией Роскачество выбрали независимую лабораторию, эксперты которой дотошно проверили все образцы и определили, насколько они качественные и безопасные.

      Подробности — в видеоматериале.

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