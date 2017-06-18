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  • 18.06, 15:43
    Дамские сумочки, мобильники и карманы: где живут самые опасные микробы. наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Дамские сумочки, мобильники и карманы: где живут самые опасные микробы

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    Дамские сумочки, мобильники и карманы: где живут самые опасные микробы

    Дамские сумочки, мобильники и карманы: где живут самые опасные микробы

    Дамские сумочки, мобильники и карманы: где живут самые опасные микробы

      Какие вещи в наших карманах самые грязные? Неужели в дамской сумочке болезнетворных микробов и вирусов больше, чем под ободком унитаза?

      Пара мятых банкнот, мелочь, мобильник, ключи, платок. Примерно таково содержимое наших карманов. А шарим за чем-то из этого по карманам мы, как подсчитали социологи, около 30 раз в день. И совершенно не задумываемся, что в них есть кое-что еще.

      Немецкие ученые обнаружили в карманах обычных людей полчища стрептококков, стафилококков, кишечных палочек и даже вирус гриппа, который может припеваючи жить там до двух с половиной недель.

      Впрочем, в дамской сумочке болезнетворных микробов ученые обнаружили даже больше, чем под сиденьем унитаза. На дне этого важного дамского атрибута, как оказалось, скапливаются десятки тысяч разновидностей бактерий на каждый квадратный сантиметр. А самыми грязными предметами внутри самой сумки ученые называют тюбики крема, тушь для ресниц, губную помаду и кисточки для макияжа.

      Репортеры программы «НашПотребНадзор» изучили под микроскопом всю невидимую нечисть, и теперь точно знают, к каким вещам прикасаться совсем небезопасно для здоровья и как вытравить оттуда всю эту заразу.

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