Дамские сумочки, мобильники и карманы: где живут самые опасные микробы

Какие вещи в наших карманах самые грязные? Неужели в дамской сумочке болезнетворных микробов и вирусов больше, чем под ободком унитаза?
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Пара мятых банкнот, мелочь, мобильник, ключи, платок. Примерно таково содержимое наших карманов. А шарим за чем-то из этого по карманам мы, как подсчитали социологи, около 30 раз в день. И совершенно не задумываемся, что в них есть кое-что еще.
Немецкие ученые обнаружили в карманах обычных людей полчища стрептококков, стафилококков, кишечных палочек и даже вирус гриппа, который может припеваючи жить там до двух с половиной недель.
Впрочем, в дамской сумочке болезнетворных микробов ученые обнаружили даже больше, чем под сиденьем унитаза. На дне этого важного дамского атрибута, как оказалось, скапливаются десятки тысяч разновидностей бактерий на каждый квадратный сантиметр. А самыми грязными предметами внутри самой сумки ученые называют тюбики крема, тушь для ресниц, губную помаду и кисточки для макияжа.
Репортеры программы «НашПотребНадзор» изучили под микроскопом всю невидимую нечисть, и теперь точно знают, к каким вещам прикасаться совсем небезопасно для здоровья и как вытравить оттуда всю эту заразу.
Немецкие ученые обнаружили в карманах обычных людей полчища стрептококков, стафилококков, кишечных палочек и даже вирус гриппа, который может припеваючи жить там до двух с половиной недель.
Впрочем, в дамской сумочке болезнетворных микробов ученые обнаружили даже больше, чем под сиденьем унитаза. На дне этого важного дамского атрибута, как оказалось, скапливаются десятки тысяч разновидностей бактерий на каждый квадратный сантиметр. А самыми грязными предметами внутри самой сумки ученые называют тюбики крема, тушь для ресниц, губную помаду и кисточки для макияжа.
Репортеры программы «НашПотребНадзор» изучили под микроскопом всю невидимую нечисть, и теперь точно знают, к каким вещам прикасаться совсем небезопасно для здоровья и как вытравить оттуда всю эту заразу.
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