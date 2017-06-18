Американец пропал во время восхождения на Эльбрус

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Кабардино-Балкарии спасатели ищут альпиниста из США, который совершал восхождение на Эльбрус, но не вернулся вовремя.
В 8:45 в Центр управления в кризисных ситуация ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии поступило сообщение о пропаже зарегистрированного альпиниста. Гражданин США, который совершал восхождение по южному склону горы Эльбрус, не вернулся на контрольную точку в установленный скрок.
На поиски пропавшего выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, передает «Интерфакс».
На поиски пропавшего выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, передает «Интерфакс».
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