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  • 18.06, 11:10

    Американец пропал во время восхождения на Эльбрус

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    Американец пропал во время восхождения на Эльбрус

    Американец пропал во время восхождения на Эльбрус

    В Кабардино-Балкарии спасатели ищут альпиниста из США, который совершал восхождение на Эльбрус, но не вернулся вовремя.

    В 8:45 в Центр управления в кризисных ситуация ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии поступило сообщение о пропаже зарегистрированного альпиниста. Гражданин США, который совершал восхождение по южному склону горы Эльбрус, не вернулся на контрольную точку в установленный скрок.

    На поиски пропавшего выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, передает «Интерфакс».

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