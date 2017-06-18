Трое полицейских пострадали во время преследования Mercedes в Москве

Трое сотрудников ДПС получили травмы в результате аварии, произошедшей во время преследования нарушителя в Москве.

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Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, около трех часов ночи инспекторы предприняли попытку остановить Mercedes, однако водитель не затормозил и попытался скрыться.



Из сообщения пресс-службы: «Сотрудники ДПС организовали преследование нарушителя. На Новослободской улице водитель Mercedes совершил столкновение с патрульной машиной ДПС, в результате чего пострадали трое сотрудников и пассажир Mercedes».



Сотрудники ГИБДД составили на водителя иномарки протоколы об административных правонарушениях. По факту происшествия начата доследственная проверка.



По информации НТВ, пострадавшей пассажиркой Mercedes является девушка, находившаяся на переднем сиденье. Ее и сотрудников ДПС госпитализировали. За рулем иномарки находился 18-летний молодой человек. Всего же в Mercedes было пять человек: водитель, две его знакомые девушки, а также двое попутчиков — парень и девушка.