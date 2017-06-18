Чудо техники
ТВ-Эфир
Чудо техники
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.06, 11:10
    Трое полицейских пострадали во время преследования Mercedes в Москве. Mercedes, ДТП, Москва, погоня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Трое полицейских пострадали во время преследования Mercedes в Москве

    комментировать
    Трое полицейских пострадали во время преследования Mercedes в Москве

    Трое полицейских пострадали во время преследования Mercedes в Москве

    Трое полицейских пострадали во время преследования Mercedes в Москве

      Трое сотрудников ДПС получили травмы в результате аварии, произошедшей во время преследования нарушителя в Москве.

      Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, около трех часов ночи инспекторы предприняли попытку остановить Mercedes, однако водитель не затормозил и попытался скрыться.

      Из сообщения пресс-службы: «Сотрудники ДПС организовали преследование нарушителя. На Новослободской улице водитель Mercedes совершил столкновение с патрульной машиной ДПС, в результате чего пострадали трое сотрудников и пассажир Mercedes».

      Сотрудники ГИБДД составили на водителя иномарки протоколы об административных правонарушениях. По факту происшествия начата доследственная проверка.

      По информации НТВ, пострадавшей пассажиркой Mercedes является девушка, находившаяся на переднем сиденье. Ее и сотрудников ДПС госпитализировали. За рулем иномарки находился 18-летний молодой человек. Всего же в Mercedes было пять человек: водитель, две его знакомые девушки, а также двое попутчиков — парень и девушка.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru