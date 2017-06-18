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  • 18.06, 11:10
    Мексиканские фанаты и португальские футболисты произвели в Казани фурор. Казань, Мексика, Португалия, Роналду, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Мексиканские фанаты и португальские футболисты произвели в Казани фурор

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    Мексиканские фанаты и португальские футболисты произвели в Казани фурор

    Мексиканские фанаты и португальские футболисты произвели в Казани фурор

      Матч Португалия — Мексика в Казани начнется в 18:00 по московскому времени. Многие фанаты в первую очередь ждут появления на поле форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, у которого в копилке еще нет титула победителя Кубка конфедераций. Футбольных звезд у отелей часами караулят болельщики.

      Если на улицах люди в сомбреро, а из окон свисают флаги, значит, мексиканские фанаты прилетели. Для прохожих веселые парни с родины текилы и кактусов — сейчас главная местная достопримечательность.

      Фернандо Марин, фанат из Мексики: «Я думаю, это будет действительно великая игра. И Мексика сможет победить. Надо только опасаться Криштиану Роналду — великого игрока, лучшего в мире».

      В ожидании игр с участием любимой команды гости с далекого континента разминаются, болея за Россию. Оттого в местных барах все зеленым-зелено.

      Футбольное сражение сильнейших составов Португалии и Мексики ожидается зажигательным, как латинская вечеринка. У гостиницы, где живет сборная Португалии, болельщики стоят до темноты. Ведь прикоснуться к мировому футболу в Казани в эти дни можно в буквальном смысле слова.

      Анатолий Пахомов, Барнаул: «Я приехал с Алтая сюда. Эмоции зашкаливают. Руки до сих пор трясутся. Увидел Криштиану, Пепе, сделал селфи с Пепе».

      Центральному защитнику португальцев сотовые телефоны передают десятками, селфи без перерыва.

      Если автограф на мяче от Криштиану Роналду — награда для терпеливых, то сфотографироваться с ним — это суперкубок. Для самых хитрых барышень, которые умеют ждать по четыре часа. Безграничной любви к кумирам все возрасты покорны.
      После битвы с Португалией команда Мексики играет здесь же, в Казани со сборной России.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Чернова.
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