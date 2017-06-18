Мексиканские фанаты и португальские футболисты произвели в Казани фурор

Матч Португалия — Мексика в Казани начнется в 18:00 по московскому времени. Многие фанаты в первую очередь ждут появления на поле форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, у которого в копилке еще нет титула победителя Кубка конфедераций. Футбольных звезд у отелей часами караулят болельщики.
Если на улицах люди в сомбреро, а из окон свисают флаги, значит, мексиканские фанаты прилетели. Для прохожих веселые парни с родины текилы и кактусов — сейчас главная местная достопримечательность.
Фернандо Марин, фанат из Мексики: «Я думаю, это будет действительно великая игра. И Мексика сможет победить. Надо только опасаться Криштиану Роналду — великого игрока, лучшего в мире».
В ожидании игр с участием любимой команды гости с далекого континента разминаются, болея за Россию. Оттого в местных барах все зеленым-зелено.
Футбольное сражение сильнейших составов Португалии и Мексики ожидается зажигательным, как латинская вечеринка. У гостиницы, где живет сборная Португалии, болельщики стоят до темноты. Ведь прикоснуться к мировому футболу в Казани в эти дни можно в буквальном смысле слова.
Анатолий Пахомов, Барнаул: «Я приехал с Алтая сюда. Эмоции зашкаливают. Руки до сих пор трясутся. Увидел Криштиану, Пепе, сделал селфи с Пепе».
Центральному защитнику португальцев сотовые телефоны передают десятками, селфи без перерыва.
Если автограф на мяче от Криштиану Роналду — награда для терпеливых, то сфотографироваться с ним — это суперкубок. Для самых хитрых барышень, которые умеют ждать по четыре часа. Безграничной любви к кумирам все возрасты покорны.
После битвы с Португалией команда Мексики играет здесь же, в Казани со сборной России.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Фернандо Марин, фанат из Мексики: «Я думаю, это будет действительно великая игра. И Мексика сможет победить. Надо только опасаться Криштиану Роналду — великого игрока, лучшего в мире».
В ожидании игр с участием любимой команды гости с далекого континента разминаются, болея за Россию. Оттого в местных барах все зеленым-зелено.
Футбольное сражение сильнейших составов Португалии и Мексики ожидается зажигательным, как латинская вечеринка. У гостиницы, где живет сборная Португалии, болельщики стоят до темноты. Ведь прикоснуться к мировому футболу в Казани в эти дни можно в буквальном смысле слова.
Анатолий Пахомов, Барнаул: «Я приехал с Алтая сюда. Эмоции зашкаливают. Руки до сих пор трясутся. Увидел Криштиану, Пепе, сделал селфи с Пепе».
Центральному защитнику португальцев сотовые телефоны передают десятками, селфи без перерыва.
Если автограф на мяче от Криштиану Роналду — награда для терпеливых, то сфотографироваться с ним — это суперкубок. Для самых хитрых барышень, которые умеют ждать по четыре часа. Безграничной любви к кумирам все возрасты покорны.
После битвы с Португалией команда Мексики играет здесь же, в Казани со сборной России.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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