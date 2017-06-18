Казань продлила работу общественного транспорта на время Кубка конфедераций

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Санкт-Петербургом гостей Кубка конфедераций готовится принять Казань, где сегодня действующие чемпионы Европы португальцы сыграют со сборной Мексики.
Особое внимание в городе уделили работе общественного транспорта. На время турнира ее продлили до 3:00. Для обладателей паспорта болельщика проезд сделали бесплатным.
Айдар Абдулхаков, председатель комитета по транспорту и связи исполнительного комитета Казани: «Право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте будет предоставлено всем зрителям по входному билету на матч и персонифицированной карте зрителя в день проведения матча, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA по карте аккредитации и транспортной карте».
Встречать иностранных пассажиров будут специально обученные кондукторы. Перед началом соревнований они освежили знания английского языка, полученные во время Универсиады.
Айдар Абдулхаков, председатель комитета по транспорту и связи исполнительного комитета Казани: «Право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте будет предоставлено всем зрителям по входному билету на матч и персонифицированной карте зрителя в день проведения матча, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA по карте аккредитации и транспортной карте».
Встречать иностранных пассажиров будут специально обученные кондукторы. Перед началом соревнований они освежили знания английского языка, полученные во время Универсиады.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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