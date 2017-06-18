Казань продлила работу общественного транспорта на время Кубка конфедераций

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Особое внимание в городе уделили работе общественного транспорта. На время турнира ее продлили до 3:00. Для обладателей паспорта болельщика проезд сделали бесплатным., председатель комитета по транспорту и связи исполнительного комитета Казани: «Право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте будет предоставлено всем зрителям по входному билету на матч и персонифицированной карте зрителя в день проведения матча, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA по карте аккредитации и транспортной карте».Встречать иностранных пассажиров будут специально обученные кондукторы. Перед началом соревнований они освежили знания английского языка, полученные во время Универсиады.