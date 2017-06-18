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  • 18.06, 08:08

    Поп-дива Бейонсе родила двойню

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    Поп-дива Бейонсе родила двойню

    <nobr>Поп-дива</nobr> Бейонсе родила двойню

    В семье знаменитой певицы Бейонсе и рэпера Джей-Зи пополнение. Певица родила двойню.

    Об этом сообщил журнал People. Пол детей, их имена и точная дата рождения пока не уточняются. Звездная пара официально не подтвердила информацию, сообщает ТАСС.


    Бейонсе сообщила фанатам, что ждет двойню, в феврале этого года. У певицы и ее мужа Джей-Зи уже есть один ребенок — 5-летняя Блю Айви.

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