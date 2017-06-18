Поп-дива Бейонсе родила двойню

В семье знаменитой певицы Бейонсе и рэпера
Джей-Зи пополнение. Певица родила двойню.
Об этом сообщил журнал People. Пол детей, их имена и точная дата рождения пока не уточняются. Звездная пара официально не подтвердила информацию, сообщает ТАСС.
Бейонсе сообщила фанатам, что ждет двойню, в феврале этого года. У певицы и ее мужа Джей-Зи уже есть один ребенок — 5-летняя Блю Айви.
’Crazy in Love’ — Times Two! Beyoncé and Jay Z Welcome Twins https://t.co/QE4tcGbtTg— People Magazine (@people) 18 июня 2017 г.
Бейонсе сообщила фанатам, что ждет двойню, в феврале этого года. У певицы и ее мужа Джей-Зи уже есть один ребенок — 5-летняя Блю Айви.
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