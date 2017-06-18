Американская полиция назвала имена возможных убийц россиянина Зиберова

Полиция округа Монтгомери (штат Мэриленд) обнародовала имена задержанных по делу об убийстве Артёма Зиберова.
Это местные жители 19-летний Роджер Гарсия, его брат 24-летний Эдгар Гарсия и их друг Хосе Янес, сообщил представитель полиции Томас Мэнджер. Им предъявлены обвинения в убийстве и в сговоре с целью совершения убийства, передает ТАСС.
По версии полиции, убийцы отомстили другу россиянина Наджару за совершенное им в прошлом году ограбление. Был ли причастен к этому Артём, или его убили как случайного свидетеля, пока не ясно.
Напомним, 5 июня гражданин США и России Артём Зиберов и его одноклассник Шади Ади Наджар были убиты в припаркованной машине. В подростков выстрелили более 20 раз.
По версии полиции, убийцы отомстили другу россиянина Наджару за совершенное им в прошлом году ограбление. Был ли причастен к этому Артём, или его убили как случайного свидетеля, пока не ясно.
Напомним, 5 июня гражданин США и России Артём Зиберов и его одноклассник Шади Ади Наджар были убиты в припаркованной машине. В подростков выстрелили более 20 раз.
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