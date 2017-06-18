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  • 18.06, 06:36

    Американская полиция назвала имена возможных убийц россиянина Зиберова

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    Американская полиция назвала имена возможных убийц россиянина Зиберова

    Американская полиция назвала имена возможных убийц россиянина Зиберова

    Американская полиция назвала имена возможных убийц россиянина Зиберова
  • Фото: @mcpnews /twitter.com

    • Полиция округа Монтгомери (штат Мэриленд) обнародовала имена задержанных по делу об убийстве Артёма Зиберова.

    Это местные жители 19-летний Роджер Гарсия, его брат 24-летний Эдгар Гарсия и их друг Хосе Янес, сообщил представитель полиции Томас Мэнджер. Им предъявлены обвинения в убийстве и в сговоре с целью совершения убийства, передает ТАСС.

    По версии полиции, убийцы отомстили другу россиянина Наджару за совершенное им в прошлом году ограбление. Был ли причастен к этому Артём, или его убили как случайного свидетеля, пока не ясно.

    Напомним, 5 июня гражданин США и России Артём Зиберов и его одноклассник Шади Ади Наджар были убиты в припаркованной машине. В подростков выстрелили более 20 раз.

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