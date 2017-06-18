Число жертв взрыва в Боготе возросло до трех

По последним данным, три женщины погибли в результате взрыва в торговом центре в столице Колумбии.
Взрывное устройство, как выяснилось, сработало в женском туалете на втором этаже популярного торгового комплекса Andino. Погибли три женщины, в том числе гражданка Франции. Еще 11 человек пострадали.
Торговый центр проверяют саперы и кинологи с собаками, сообщает «Интерфакс». Власти Колумбии назвали произошедшее терактом.
Данных о том, что среди пострадавших есть россияне, пока нет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе посольства России в Боготе Денис Хромов.
Торговый центр проверяют саперы и кинологи с собаками, сообщает «Интерфакс». Власти Колумбии назвали произошедшее терактом.
Данных о том, что среди пострадавших есть россияне, пока нет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе посольства России в Боготе Денис Хромов.
Комментарии