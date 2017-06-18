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  • 18.06, 05:06
    Число жертв взрыва в Боготе возросло до трех. Колумбия, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Число жертв взрыва в Боготе возросло до трех

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    Число жертв взрыва в Боготе возросло до трех

    Число жертв взрыва в Боготе возросло до трех

    Число жертв взрыва в Боготе возросло до трех
    • Фото: @CMILANOTICIA /twitter.com

      • По последним данным, три женщины погибли в результате взрыва в торговом центре в столице Колумбии.

      Взрывное устройство, как выяснилось, сработало в женском туалете на втором этаже популярного торгового комплекса Andino. Погибли три женщины, в том числе гражданка Франции. Еще 11 человек пострадали.

      Торговый центр проверяют саперы и кинологи с собаками, сообщает «Интерфакс». Власти Колумбии назвали произошедшее терактом.

      Данных о том, что среди пострадавших есть россияне, пока нет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе посольства России в Боготе Денис Хромов.

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