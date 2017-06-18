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  • 18.06, 05:06

    СМИ: Белый дом намерен смягчить закон о санкциях против РФ

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    СМИ: Белый дом намерен смягчить закон о санкциях против РФ

    СМИ: Белый дом намерен смягчить закон о санкциях против РФ

    Администрация США не хочет лишиться права снимать санкции против РФ и будет работать в этом направлении с конгрессом, который ранее принял закон об ужесточении ограничительных мер.

    В Белом доме обеспокоены, что законопроект свяжет руки администрации в плане российско-американских отношений. Белый дом будет работать с сенаторами-республиканцами, а также с настроенными положительно по отношению к властям, пишет газета Politico.

    Источник издания подчеркнул, что Белый дом «поддерживает санкции в отношении России, и политические последствия какого-либо вето до сих пор не обсуждались», передает РИА Новости.

    Сенат конгресса США в четверг одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России. Среди прочего предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора, попавших под санкции, — до 30 дней. Также сенаторы хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим — для этого нужно будет получить одобрение конгресса.

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