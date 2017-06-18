СМИ: Белый дом намерен смягчить закон о санкциях против РФ

Администрация США не хочет лишиться права снимать санкции против РФ и будет работать в этом направлении с конгрессом, который ранее принял закон об ужесточении ограничительных мер.
В Белом доме обеспокоены, что законопроект свяжет руки администрации в плане российско-американских отношений. Белый дом будет работать с сенаторами-республиканцами, а также с настроенными положительно по отношению к властям, пишет газета Politico.
Источник издания подчеркнул, что Белый дом «поддерживает санкции в отношении России, и политические последствия какого-либо вето до сих пор не обсуждались», передает РИА Новости.
одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России. Среди прочего предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора, попавших под санкции, — до 30 дней. Также сенаторы хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим — для этого нужно будет получить одобрение конгресса.
Источник издания подчеркнул, что Белый дом «поддерживает санкции в отношении России, и политические последствия какого-либо вето до сих пор не обсуждались», передает РИА Новости.
одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России. Среди прочего предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора, попавших под санкции, — до 30 дней. Также сенаторы хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим — для этого нужно будет получить одобрение конгресса.
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