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  • 18.06, 03:34

    В США у штаб-квартиры CNN прошла акция протеста

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    В США у <nobr>штаб-квартиры</nobr> CNN прошла акция протеста

    В США у штаб-квартиры CNN прошла акция протеста

    В США у <nobr>штаб-квартиры</nobr> CNN прошла акция протеста
  • Фото: twitter.com

    • В Атланте у штаб квартиры CNN собрались протестующие против информационной политики этого популярного телеканала.

    Акцию провело движение под названием Main Street Patriots. Активисты собрались у здания CNN, чтобы выразить возмущение «фейковыми» новостями этого канала и других СМИ, необъективно и пристрастно освещающих деятельность президента Дональда Трампа.

    Одна из организаторов протеста Дебби Доули заявила, что сторонники Трампа «должны быть столь же мотивированы и нацелены» на поддержку главы государства, как и те люди, которые выступают против него. Протестующие обвинили CNN и другие американские СМИ «в журналистской некомпетентности на ежедневной основе», передает РИА Новости.

    В руках активисты держали транспаранты типа «CNN — прекратите свою ложь», а также с лозунгами в поддержку Трампа. Сам телеканал CNN пока не сообщал об акции протеста у его штаб-квартиры.

    Напомним, Дональд Трамп не раз называл CNN и ряд других ведущих СМИ США «фейковыми» СМИ.

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