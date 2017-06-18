В США у штаб-квартиры CNN прошла акция протеста

В Атланте у штаб квартиры CNN собрались протестующие против информационной политики этого популярного телеканала.
Акцию провело движение под названием Main Street Patriots. Активисты собрались у здания CNN, чтобы выразить возмущение «фейковыми» новостями этого канала и других СМИ, необъективно и пристрастно освещающих деятельность президента Дональда Трампа.
Одна из организаторов протеста Дебби Доули заявила, что сторонники Трампа «должны быть столь же мотивированы и нацелены» на поддержку главы государства, как и те люди, которые выступают против него. Протестующие обвинили CNN и другие американские СМИ «в журналистской некомпетентности на ежедневной основе», передает РИА Новости.
В руках активисты держали транспаранты типа «CNN — прекратите свою ложь», а также с лозунгами в поддержку Трампа. Сам телеканал CNN пока не сообщал об акции протеста у его штаб-квартиры.
Напомним, Дональд Трамп не раз называл CNN и ряд других ведущих СМИ США «фейковыми» СМИ.
Одна из организаторов протеста Дебби Доули заявила, что сторонники Трампа «должны быть столь же мотивированы и нацелены» на поддержку главы государства, как и те люди, которые выступают против него. Протестующие обвинили CNN и другие американские СМИ «в журналистской некомпетентности на ежедневной основе», передает РИА Новости.
В руках активисты держали транспаранты типа «CNN — прекратите свою ложь», а также с лозунгами в поддержку Трампа. Сам телеканал CNN пока не сообщал об акции протеста у его штаб-квартиры.
Напомним, Дональд Трамп не раз называл CNN и ряд других ведущих СМИ США «фейковыми» СМИ.
Комментарии