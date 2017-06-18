Автобус с паломниками попал в ДТП близ Медины

Два человека погибли, 36 пострадали в результате ДТП с автобусом паломников недалеко от города Медины в Саудовской Аравии.
Всего в автобусе находились более 40 человек, совершавших умру — малое паломничество к святым местам ислама на территории Саудовской Аравии. Пассажиры — выходцы из азиатских стран. За рулем находился представитель одного из арабских государств.
По данным ТАСС, автобус по невыясненным причинам перевернулся на трассе, ведущей в Медину.
Все пострадавшие госпитализированы.
По данным ТАСС, автобус по невыясненным причинам перевернулся на трассе, ведущей в Медину.
Все пострадавшие госпитализированы.
Комментарии