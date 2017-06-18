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  • 18.06, 03:34

    Автобус с паломниками попал в ДТП близ Медины

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    Автобус с паломниками попал в ДТП близ Медины

    Автобус с паломниками попал в ДТП близ Медины

    Два человека погибли, 36 пострадали в результате ДТП с автобусом паломников недалеко от города Медины в Саудовской Аравии.

    Всего в автобусе находились более 40 человек, совершавших умру — малое паломничество к святым местам ислама на территории Саудовской Аравии. Пассажиры — выходцы из азиатских стран. За рулем находился представитель одного из арабских государств.

    По данным ТАСС, автобус по невыясненным причинам перевернулся на трассе, ведущей в Медину.

    Все пострадавшие госпитализированы.

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