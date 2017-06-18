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  • 18.06, 02:04

    В Киеве завели дело о поставках угля из Донбасса за границу

    1 комментарий

    В Киеве завели дело о поставках угля из Донбасса за границу

    В Киеве завели дело о поставках угля из Донбасса за границу

    Главная военная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту вывоза угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе.

    Об этом в субботу сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. По ее словам, «незаконно добытый на захваченных ДНР и ЛНР шахтах и рудниках» антрацит закупается и вывозится на территорию РФ, а затем продается в другие страны. Руководит всем, написала Сарган в Facebook, объявленный Киевом в розыск украинский предприниматель Сергей Курченко.

    Лариса Сарган: «В действиях Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины „финансирование терроризма“».

    Т — ТЕРОРИЗМ І ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

    На ряді сайтів розміщені матеріали, зі змісту яких стає зрозумілим, що під загальним …

    Опубликовано Ларисой Сарган 17 июня 2017 г.

    Главная военная прокуратура внесла соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование.

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