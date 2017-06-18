В Киеве завели дело о поставках угля из Донбасса за границу

Т — ТЕРОРИЗМ І ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ



На ряді сайтів розміщені матеріали, зі змісту яких стає зрозумілим, що під загальним … Опубликовано Ларисой Сарган 17 июня 2017 г.

Об этом в субботу сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. По ее словам, «незаконно добытый на захваченных ДНР и ЛНР шахтах и рудниках» антрацит закупается и вывозится на территорию РФ, а затем продается в другие страны. Руководит всем, написала Сарган в Facebook, объявленный Киевом в розыск украинский предприниматель Сергей Курченко.: «В действиях Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины „финансирование терроризма“».Главная военная прокуратура внесла соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование.