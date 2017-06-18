Во Франции скончался раненный во время корриды матадор

Испанский матадор Иван Фандиньо во время корриды во Франции получил тяжелые травмы и вскоре скончался в больнице.
Трагический инцидент произошел в субботу во время представления в коммуне Эр-сюр-л’Адур, расположенной на юго-западе Франции.
36-летний матадор запутался в плаще и упал на землю, бык задел рогами его легкое. Фандиньо в экстренном порядке был госпитализирован в одну из местных клиник, однако врачи не смогли его спасти, сообщает ТАСС.
36-летний матадор запутался в плаще и упал на землю, бык задел рогами его легкое. Фандиньо в экстренном порядке был госпитализирован в одну из местных клиник, однако врачи не смогли его спасти, сообщает ТАСС.
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