Около 20 человек пострадали при аварии парома в Массачусетсе

В американском городе Гианниспорт, штат Массачусетс, паром с пассажирами врезался в причал. По данным властей, пострадали 18 человек.
Паром, выполняющий рейсы между пунктами Нантакет и Гианнис, врезался в причал по прибытии в порт Гианниса и дал течь. Причина аварии пока не озвучивалась.
Троих пострадавших осмотрели на месте, еще 15 были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.
Троих пострадавших осмотрели на месте, еще 15 были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.
@7News Inside the crashed ferry ⛴ #hyannisport #hyannis #steamship pic.twitter.com/ObtH2h2sYJ— Laura Pereira (@brzlaura) 17 июня 2017 г.
Video of the Steamship Authority ferry that struck a breakwater in Hyannisport Friday night https://t.co/DZTndAxGBO pic.twitter.com/OSv3nBgTwr— Jason Kolnos (@JasonKolnosCCT) 17 июня 2017 г.
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