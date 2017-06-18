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  • 18.06, 00:32
    Около 20 человек пострадали при аварии парома в Массачусетсе. США, паромы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Около 20 человек пострадали при аварии парома в Массачусетсе

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    Около 20 человек пострадали при аварии парома в Массачусетсе

    Около 20 человек пострадали при аварии парома в Массачусетсе

    Около 20 человек пострадали при аварии парома в Массачусетсе
    • Фото: @CBSEveningNews /twitter.com

      • В американском городе Гианниспорт, штат Массачусетс, паром с пассажирами врезался в причал. По данным властей, пострадали 18 человек.

      Паром, выполняющий рейсы между пунктами Нантакет и Гианнис, врезался в причал по прибытии в порт Гианниса и дал течь. Причина аварии пока не озвучивалась.

      Троих пострадавших осмотрели на месте, еще 15 были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.




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